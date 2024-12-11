92% снова купят электромобиль.

По данным опроса 23 000 владельцев электромобилей в различных странах, на которые ссылается Bloomberg, 92% из них своим следующим транспортным средством видят только электромобиль, а вернуться на машину с ДВС готовы не более 1% респондентов. Четыре процента участников опроса Global EV Drivers Alliance не возражают против покупки подзаряжаемого гибрида, который также подразумевает наличие ДВС в дополнение к тяговому электродвигателю.

Источник изображения: BYD

География социологического опроса охватила 18 стран, включая США, Австрию, Канаду, Францию, Бразилию и Индию. Участники исследования привели в качестве главного аргумента перехода на электротягу более низкие эксплуатационные расходы (45% респондентов), чуть меньше высказались (40%) в пользу экологической безопасности электромобилей. К числу недостатков участники опроса отнесли неразвитость зарядной инфраструктуры. Только 3% респондентов также назвали стоимость самих электромобилей конкурентной. Так что производителям и строителям зарядных станций пока есть, над чем поработать.