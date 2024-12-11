Но использует опыт дочерней компании в разработке автопилота.

Казалось бы, под крылом одного из крупнейших и старейших автопроизводителей мира бизнесу Cruise ничего не угрожает, но на этой неделе корпорация General Motors приняла решение отказаться от развития бизнеса беспилотных такси Cruise, который приносит ей растущие убытки. Между тем, ещё не так давно GM рассчитывала, что к 2030 году роботакси будут приносить компании по $50 млрд выручки ежегодно.

Источник изображения: Cruise Automation

Купив 90% акций стартапа Cruise Automation в 2016 году, корпорация GM с тех пор потратила на него около $10 млрд. При этом только за прошлый год он принёс ей $3,5 млрд убытков, и даже в результате реструктуризации бизнеса, которая должна завершиться к июню, величина операционных расходов будет сокращена с $2 до $1 млрд, но они не исчезнут полностью. GM рассчитывает использовать опыт Cruise при разработке автопилота для персональных транспортных средств, а потому после покупки оставшихся 10% дочерней компании её сотрудники будут распределены между подразделениями GM.

Ударом по бизнесу Cruise стал и инцидент с наездом на пешехода, произошедший в октябре прошлого года в Сан-Франциско. Он вынудил компанию полностью остановить коммерческие перевозки на своих беспилотных такси, а испытательные поездки с водителями за рулём были возобновлены в ограниченных масштабах. По словам руководства GM, бизнес Cruise остаётся убыточным, и при этом он не является основным для автопроизводителя, а потому лучше от него избавиться.