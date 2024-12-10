На территории США, разумеется.

Поскольку TSMC успела получить гарантии предоставления субсидий по «Закону о чипах» в США в числе первых, хотя не является американской компанией, идеологически правительству страны было бы стыдно обделить вниманием национального производителя памяти в лице Micron Technology. Как отмечает Reuters, на этой неделе власти США не только подтвердили выделение Micron субсидий на строительство предприятий на территории страны, но и сохранили сумму этих субсидий в том же размере, что был оговорён в апреле, а именно — $6,1 млрд.

Источник изображения: Micron Technology

Средства будут направлены на строительство новых предприятий Micron на территории штатов Айдахо и Нью-Йорк, которые к концу десятилетия обеспечат работой не менее 20 000 американцев. Ещё $275 млн может быть вложено в расширение производства микросхем памяти промышленного назначения на территории штата Вирджиния. Правительство США надеется, что такая поддержка не только укрепит независимость различных отраслей американской промышленности, но и поспособствует усилению национальной безопасности. Если учесть, что TSMC получит в подобных условиях $6,6 млрд, а Intel достанутся $7,86 млрд, то Micron можно считать одним из крупных получателей государственных субсидий.