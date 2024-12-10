И получит 14% акций компании после IPO.

Японское издание Nikkei Asian Review закономерно проанализировало последствия выхода Kioxia на IPO подробнее многих зарубежных источников. Крупнейшим акционером Kioxia после выхода компании на Токийскую фондовую биржу останется инвестиционная компания Bain Capital, которая при этом продаст 12 651 200 акций Kioxia. Тем самым её доля в капитале компании снизится с 56 до 51 %.

Источник изображения: Kioxia

Toshiba сократит свою долю в капитале Kioxia сильнее, с 41 до 32%. Третьим же по величине акционером Kioxia рискует стать конкурирующая южнокорейская компания SK hynix. До сих пор она являлась держателем конвертируемых облигаций Kioxia, но выход последней на IPO позволит ей конвертировать эти облигации в 14% акций японского производителя твердотельной памяти. При этом до 2028 года SK hynix будет запрещено претендовать на более чем 15% голосующих акций Kioxia. После 2028 года SK hynix сможет увеличить свою долю в капитале японской компании и оказывать более сильное влияние на управление конкурентом. Сейчас SK hynix с совокупности с Solidigm контролирует 20,6% рынка памяти NAND в показателях выручки, а Kioxia может претендовать только на 15,1% рынка. Именно противодействие SK hynix ранее помешало слиянию Kioxia и Western Digital — последняя сейчас занимает пятое место и 10,7% рынка NAND в денежном выражении.