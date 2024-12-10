Разумеется, исторически второе полугодие характеризуется более высоким спросом на ПК, но представители Bank of America недавно заявили, что всплеск интереса потребителей к процессорам с функцией ускорения работы искусственного интеллекта, наблюдаемый в этом полугодии, не найдёт поддержки в следующем. Впрочем, компании AMD это не должно помешать укрепить свои позиции на рынке ПК в условиях, когда Intel испытывает экзистенциальные трудности.
Нехватка ускорителей вычислений NVIDIA на рынке также частично будет способствовать укреплению позиций AMD в соответствующем сегменте, но одновременно будет усиливаться и конкуренция со стороны игроков типа Marvell Technology и Broadcom, которые не дадут AMD в полной мере воспользоваться ситуацией.
К слову, в письме ресурсу Seeking Alpha представители AMD назвали недавние высказывания представителей Amazon об отсутствии интереса клиентов к ускорителям вычислений данной марки неточными. По словам представителей AMD, компания тесно взаимодействует с AWS в сфере предоставления клиентам последней новых возможностей в сфере искусственного интеллекта. Правда, соответствующие комментарии руководства AWS в сочетании со снижением рейтинга акций AMD представителями Bank of America уже вызвали падение их курса на 5%.