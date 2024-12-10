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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Bank of America считает, что спрос на ПК в следующем полугодии снизится
При этом AMD сможет воспользоваться ситуацией для укрепления своих позиций относительно Intel.

Разумеется, исторически второе полугодие характеризуется более высоким спросом на ПК, но представители Bank of America недавно заявили, что всплеск интереса потребителей к процессорам с функцией ускорения работы искусственного интеллекта, наблюдаемый в этом полугодии, не найдёт поддержки в следующем. Впрочем, компании AMD это не должно помешать укрепить свои позиции на рынке ПК в условиях, когда Intel испытывает экзистенциальные трудности.

Источник изображения: AMD

Нехватка ускорителей вычислений NVIDIA на рынке также частично будет способствовать укреплению позиций AMD в соответствующем сегменте, но одновременно будет усиливаться и конкуренция со стороны игроков типа Marvell Technology и Broadcom, которые не дадут AMD в полной мере воспользоваться ситуацией.

К слову, в письме ресурсу Seeking Alpha представители AMD назвали недавние высказывания представителей Amazon об отсутствии интереса клиентов к ускорителям вычислений данной марки неточными. По словам представителей AMD, компания тесно взаимодействует с AWS в сфере предоставления клиентам последней новых возможностей в сфере искусственного интеллекта. Правда, соответствующие комментарии руководства AWS в сочетании со снижением рейтинга акций AMD представителями Bank of America уже вызвали падение их курса на 5%.

#amd #аналитика #искусственный интеллект #amazon #aws #bank of america
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