А я милого узнаю по походке.

Компания Tesla пытается найти применение человекоподобным роботам Optimus у себя на производстве электромобилей и тяговых аккумуляторов, но на открытом пространстве они до сих пор появлялись редко. Как отмечает Electrek, на днях представители Tesla опубликовали видео с демонстрацией испытаний Optimus на склоне, покрытом рыхлым грунтом. Если при движении на ногах вверх по склону робот демонстрирует относительную равномерность движения, то под горку спускается с переменной скоростью и разной амплитудой шага.

Источник изображения: YouTube, DPC Cars

Примечательно, что робот способен удерживать равновесие и регулировать частоту и амплитуду движений для сохранения контроля за ситуацией. По словам представителей Tesla, в указанной местности они сами несколько раз споткнулись на рыхлом грунте склона, по которому уверенно спускался Optimus.

При этом автоматика полагается исключительно на датчики робота, не связанные с машинным зрением. В буквальном смысле, робот идёт по склону наощупь, не задействовав свои камеры. В дальнейшем они также подключатся к процессу оценки сложности рельефа, но пока нейронная сеть поддерживает баланс робота, используя только информацию о положении его корпуса со специальных датчиков.