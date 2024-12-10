Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Tesla продемонстрировала, как робот Optimus пешком спускается по опасному склону
А я милого узнаю по походке.

Компания Tesla пытается найти применение человекоподобным роботам Optimus у себя на производстве электромобилей и тяговых аккумуляторов, но на открытом пространстве они до сих пор появлялись редко. Как отмечает Electrek, на днях представители Tesla опубликовали видео с демонстрацией испытаний Optimus на склоне, покрытом рыхлым грунтом. Если при движении на ногах вверх по склону робот демонстрирует относительную равномерность движения, то под горку спускается с переменной скоростью и разной амплитудой шага.

Источник изображения: YouTube, DPC Cars

Примечательно, что робот способен удерживать равновесие и регулировать частоту и амплитуду движений для сохранения контроля за ситуацией. По словам представителей Tesla, в указанной местности они сами несколько раз споткнулись на рыхлом грунте склона, по которому уверенно спускался Optimus.

При этом автоматика полагается исключительно на датчики робота, не связанные с машинным зрением. В буквальном смысле, робот идёт по склону наощупь, не задействовав свои камеры. В дальнейшем они также подключатся к процессу оценки сложности рельефа, но пока нейронная сеть поддерживает баланс робота, используя только информацию о положении его корпуса со специальных датчиков.

#tesla #робототехника #tesla optimus #человекоподобные роботы
Источник: electrek.co
+
Написать комментарий (0)
Найден способ вернуть на электромобили Tesla подрулевые переключатели
Tesla утверждает, что риск возгорания её электромобилей в восемь раз ниже, чем у машин с ДВС
Источники приписывают Tesla намерения выпустить недорогой электромобиль Model Q
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Подросток успел за один вечер создать новый мемкоин, заработать на нем $50 000 и обвалить его курс
6
Microsoft хочет купить Steam за $21,5 млрд - разбираю последние утечки
34
Геймеры устали от медленной GeForce RTX 4060 и переходят на более дорогие видеокарты NVIDIA
92
Небольшое размышление и обзор современных сериалов (субъективное мнение), 1-я часть
10
Итоги гоночного уик-энда 7-8 декабря
1
Краткий обзор вентилятора Thermalright TL-C12C-S ARGB
+
Какие российские ракеты неуязвимы для THAAD
6
Битва у Роркс-Дрифт (1879) - как 140 человек разгромили 4000 армию
18
Почему я не куплю себе складной смартфон
9
9 мощных геймерских ноутбуков с видеокартой GeForce RTX 4070, которые можно купить в Мегамаркете
2

Сейчас обсуждают

SpazzRabbit
09:27
Так дороже получаться будет за 1гб
Самая сложная сборка в моей жизни или как я поставил в свой игровой ПК сразу семь HDD и два SSD
Серёга
09:25
это комп мт-9017е или т?)
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 60 тысяч рублей (Декабрь)
Евгений Хрипков
09:20
😂 автор походу не проснулся еще)
Появились первые оценки Indiana Jones and the Great Circle
Руслан Соколов
09:12
Как всегда инфы в таких постах кот наплакал (где-то с пол литра), ну даже если логически предположить что вода используется системами для охлаждения, её испарение ни кто не отменял? Или испарения и ко...
Специалисты: каждый запрос ChatGPT стоит пол-литра воды, и так больше продолжаться не может
Иван Капорцев
09:07
"Игровой" ноутбук - самое тупое вложение денег.
9 мощных геймерских ноутбуков с видеокартой GeForce RTX 4070, которые можно купить в Мегамаркете
tunderklep
09:06
Эпук гамес таки нашли способ завалить Cтим - проспонсировать мелкософт на покупку стима! xD
Microsoft хочет купить Steam за $21,5 млрд - разбираю последние утечки
unhurtable
09:02
Нахрюк как был идиотом так и не лечится - реальный ВВП в ЕС ПАДАЕТ, так что гордая замена с 2% на 3% с учетом роста стоимости вооружения по факту только УМЕНЬШАЕТ потенциал(попутно дохрена еще и в 40...
Дональд Трамп назвал условие для выхода США из НАТО
Вячеслав Щербин
08:59
3060 выдаёт 60-70 стабильных фпс в высоко-средних настройках при разрешении 3440х1440. Так что да, оптимизация хорошая
RTX 4090 не может преодолеть 30 FPS в Indiana Jones and The Great Circle с трассировкой лучей в 4K
Евгений Хрипков
08:49
мелкософт просто не стесняясь видят в открытую что ты делаешь за пк)) , сказки про то что это все работает только локально это для ламеров конкретных
Microsoft Copilot научится "видеть" содержимое страницы браузера
speed68
08:43
Действительно неожиданно, должна была а ноябре ещё но обновляет в декабре, полная неожиданность
Xiaomi неожиданно обновила Redmi Note 12 5G и Redmi Note 13 4G до HyperOS 2.0
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем