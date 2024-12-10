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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Источники приписывают Tesla намерения выпустить недорогой электромобиль Model Q
Проблема только в том, что они китайские.

Китайский ресурс GlobalChinaEV на этой неделе решил заявить о себе необычным способом. Он опубликовал новость со ссылкой на заявления главы Tesla по связям с инвесторами Трэвиса Аксельрода (Travis Axelrod), которые тот якобы сделал на технологической конференции Deutsche Bank. Если верить трактовке этих заявлений, приводимым китайскими источниками, в следующем полугодии Tesla представит новый электромобиль Model Q, который будет стоить менее $30 000 с учётом различных субсидий, а на рынке США его стоимость вообще может опуститься до $25 000.

Источник изображения: Tesla

Слышать подобное от представителей Tesla вдвойне странно с учётом прошлых заявлений Илона Маска (Elon Musk) об отсутствии целесообразности выпуска электромобиля стоимостью $25 000, который не был бы полностью автоматическим с точки зрения управления.

Как сообщается, однако, Tesla Model Q под условным обозначением Redwood будет основана на новой платформе компании, по сравнению с Model 3, она будет на 15% компактнее и на 30% легче, длина кузова новинки должна уложиться в четыре метра. Себестоимость производства Model Q будет в два раза ниже, чем у Model 3. Тяговые аккумуляторы типа LFP ёмкостью от 53 до 75 кВт‧ч обеспечат запас хода до 500 км в зависимости от типа привода, который может быть полным и передним. Как ожидается, выпуск Model Q поможет Tesla увеличить объёмы продаж электромобилей на 20–30 % по итогам 2025 года. Кроме того, в обозримом будущем на рынок должен выйти рестайлинговый вариант Tesla Model Y. В случае организации сборки Tesla Model Q в Китае стоимость новинки на местном рынке может уложиться в $20 000. Повторим, достоверность подобной информации пока вызывает сомнения, но учитывая импульсивность главы Tesla, ни один из вариантов стратегического развития компании отметать нельзя.

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