Интересно, почему.

Несмотря на технологическое превосходство над конкурентами, гарнитура дополненной реальности Apple Vision Pro не снискала ожидаемого успеха. Низкий спрос вынудил компанию проинформировать поставщиков о приостановке выпуска новых устройств после 2024 года. По последним данным, продажи гарнитуры стоимостью 3499 долларов США не достигли и 500 000 единиц. Более того, внутренняя статистика Apple показывает, что владельцы Vision Pro не так часто используют устройство, как предполагалось изначально.

Высокая цена — не единственная причина, по которой Apple Vision Pro не смогла завоевать массовый рынок. Аналогичные проблемы испытывают и конкуренты, чьи гарнитуры также не смогли увлечь пользователей.

Даже те, кто выложил за Vision Pro немалую сумму, в итоге возвращали устройство, что повлияло на итоговые цифры продаж. Марк Гурман в своем последнем бюллетене Power On отмечает, что владельцы Apple Vision Pro используют продукт гораздо реже, чем ожидалось. Причем эта проблема характерна не только для Apple, но и для Meta, и для других производителей гарнитур. Похоже, рынку предстоит пройти долгий путь развития, прежде чем потребители начнут использовать гарнитуры так же активно, как смартфоны.

Глава Apple Тим Кук продолжит защищать Vision Pro, несмотря на скромные продажи. Ранее он заявлял, что устройство предназначено не для массового потребителя, а для тех, кто хочет прикоснуться к технологиям будущего уже сегодня. К сожалению, желающих, обладающих при этом достаточными средствами, оказалось немного.

Именно такое поведение потребителей может быть причиной задержки выхода более доступной версии Apple Vision Pro до 2027 года и позже. Аналитик Минг-Чи Куо считает, что барьером для покупки является не только высокая цена, но и отсутствие сценариев применения, которые были бы приемлемы для широкого круга пользователей. Возможно, с появлением обширной библиотеки приложений, а также функций, ориентированных на продуктивность и потребление медиаконтента, популярность Apple Vision Pro возрастёт.