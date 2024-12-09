Призрак китайской угрозы вынуждает больше тратиться на оснащение сетей связи.

Притеснения китайской компании Huawei Technologies в США начались ещё во время первого президентского срока Дональда Трампа (Donald Trump), и в январе он должен вернуться в Белый дом, а парламент страны всё ещё не согласовал выделение оставшихся $3 млрд субсидий, необходимых операторам связи для удаления оборудования Huawei из своей технической инфраструктуры. Как отмечает Reuters, голосование по этому вопросу состоится на текущей неделе, причём профильная законодательная инициатива подразумевает также поддержку анализа положения дел с биотехнологиями в Китае, а также предоставление отчётов о попытках КНР вмешаться в законотворческую деятельность в сфере национальной безопасности.

Источник изображения: Huawei Technologies

По оценкам Федеральной комиссии США по связи, на полное вытеснение оборудования Huawei из национальной инфраструктуры потребуется около $4,98 млрд. Власти на данный момент успели одобрить выделение только $1,9 млрд целевых субсидий. Соответственно, парламентариям предстоит утвердить выделение ещё $3,08 млрд на соответствующие цели. Замене подлежит оборудование Huawei в сетях 126 операторов, причём некоторые из них не могут осуществить её за свой счёт и рискуют вообще лишить жителей отдельных регионов США сотовой связи. Власти страны намерены частично финансировать эту программу за счёт средств, вырученных на аукционах по реализации частот.