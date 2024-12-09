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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Бывшему сотруднику ASML российского происхождения грозит заключение в Нидерландах по обвинению в промышленном шпионаже
В пользу России, как утверждают европейские источники.

Нидерландская компания ASML является крупнейшим в мире поставщиком литографических сканеров, необходимых для изготовления чипов. Как сообщает Reuters со ссылкой на нидерландский телеканал Nieuwsuur, в этой европейской стране задержан по подозрению в промышленном шпионаже бывший сотрудник ASML российского происхождения. На этой неделе начались предварительные слушания по соответствующему уголовному делу.

Источник изображения: ASML

43-летнему бывшему сотруднику ASML вменяется торговля документацией оборудования ASML и дочерней компании Mapper, которую она приобрела в 2019 году за 75 млн евро. Как сообщается, обвиняемый якобы заработал десятки тысяч евро, продавая техническую документацию неким российским покупателям. ASML отметила, что в курсе этого дела, но отказывается давать комментарии на эту тему до завершения следствия и вынесения приговора судом.

#asml #суд #нидерланды #промышленный шпионаж
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