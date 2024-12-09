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Новости Hardware Алексей Сычёв
Капитализация Kioxia в рамках IPO оценена хуже, чем ожидалось
Всего в $5,2 млрд против ожидаемых максимально $5,4 млрд.

Когда в далёком уже теперь 2018 году консорциум инвесторов во главе с Bain Capital выложил за активы бывшей Toshiba Memory Corporation около $18 млрд, мало кто мог предположить, что шесть лет спустя у инвесторов возникнут сложности с возвратом вложенных средств. Созданная на базе этих активов японская компания Kioxia в этом месяце выходит со своими акциями на Токийскую фондовую биржу, но параметры размещения вряд ли обрадуют существующих инвесторов. Как поясняет Reuters, цена одной акции Kioxia в рамках размещения не превысит 1455 иен, а это значит, что капитализация компании оценивается в сумму около $5,2 млрд в пересчёте по текущему курсу.

Источник изображения: Kioxia

К слову, затраты инвесторов на выкуп активов Toshiba Memory Corporation в нынешних масштабах цен составили бы $13,3 млрд, что несколько сокращает разрыв с текущей капитализацией Kioxia, но всё равно делает его как минимум двукратным. Kioxia также получит возможность выпустить новые акции на сумму чуть более $200 млн, а Bain Capital и Toshiba продадут имеющиеся у них акции компании на бирже, но только после 18 декабря, когда они попадут в котировальный список этой фондовой площадки. В любом случае, Kioxia сможет привлечь около $800 млн через IPO.

#финансы #акции #kioxia #ipo #капитализация
Источник: reuters.com
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