Всего в $5,2 млрд против ожидаемых максимально $5,4 млрд.

Когда в далёком уже теперь 2018 году консорциум инвесторов во главе с Bain Capital выложил за активы бывшей Toshiba Memory Corporation около $18 млрд, мало кто мог предположить, что шесть лет спустя у инвесторов возникнут сложности с возвратом вложенных средств. Созданная на базе этих активов японская компания Kioxia в этом месяце выходит со своими акциями на Токийскую фондовую биржу, но параметры размещения вряд ли обрадуют существующих инвесторов. Как поясняет Reuters, цена одной акции Kioxia в рамках размещения не превысит 1455 иен, а это значит, что капитализация компании оценивается в сумму около $5,2 млрд в пересчёте по текущему курсу.

Источник изображения: Kioxia

К слову, затраты инвесторов на выкуп активов Toshiba Memory Corporation в нынешних масштабах цен составили бы $13,3 млрд, что несколько сокращает разрыв с текущей капитализацией Kioxia, но всё равно делает его как минимум двукратным. Kioxia также получит возможность выпустить новые акции на сумму чуть более $200 млн, а Bain Capital и Toshiba продадут имеющиеся у них акции компании на бирже, но только после 18 декабря, когда они попадут в котировальный список этой фондовой площадки. В любом случае, Kioxia сможет привлечь около $800 млн через IPO.