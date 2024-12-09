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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Бывший глава Intel опроверг слухи о высоком уровне брака в рамках техпроцесса 18A
Компания в этой сфере добивается невероятного успеха, по его словам.

Похоже, внезапно освободившийся от руководства Intel Патрик Гелсингер (Patrick Gelsinger) теперь готов уделять время обсуждению положения дел в компании, в которой он проработал основную часть жизни. Получившие широкое распространение слухи о высоком уровне брака при выпуске продукции по технологии Intel 18A он также опроверг по примеру независимых осведомлённых источников. По его словам, разработчики техпроцесса Intel 18A достигают невероятного успеха в своей деятельности.

Источник изображения: Intel

По его словам, в целом судить о ситуации с уровнем брака только по критерию выхода годной продукции в процентах неправильно. Крупные кристаллы будут иметь более высокую плотность дефектов и уровень брака, мелкие в этом отношении имеют определённое преимущество, даже если речь идёт об одних и тех же технологических нормах. При обсуждении подобных вопросов, как резюмировал Гелсингер, важно учитывать плотность дефектов.

#intel #полупроводники #литографическое производство #intel 18a #патрик гелсингер
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