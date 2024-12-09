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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Бывший глава Intel призвал молиться за будущее компании и её сотрудников
Intel имеет стратегическое значение для мировой полупроводниковой промышленности.

Потерявший работу в начале декабря теперь уже бывший генеральный директор Intel Патрик Гелсингер (Patrick Gelsinger) до сих пор не особо проявлял активность в публичной сфере, но в минувшие выходные нашёл повод заявить о себе, призвав общественность молиться о благополучии 100 000 сотрудников Intel, которые сейчас проходят сложный период в жизни компании. Отставной руководитель также призвал единоверцев держать пост.

Источник изображения: Intel

По словам бывшего руководителя компании, при котором было принято решение сократить около 15 000 сотрудников, Intel имеет стратегическое значение не только для США, но и для всей отрасли. По иронии судьбы, Гелсингер сам пострадал от реформ, которые затеял почти четыре года назад. Впрочем, он приблизился к возрасту выхода на пенсию, а Intel предоставит ему до $10 млн выходного пособия в течение ближайших месяцев, поэтому демонстрация смиренного сочувствия бывшим подчинённым не так уж омрачает бытие бывшего руководителя компании.

#intel #генеральный директор #патрик гелсингер
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