Потерявший работу в начале декабря теперь уже бывший генеральный директор Intel Патрик Гелсингер (Patrick Gelsinger) до сих пор не особо проявлял активность в публичной сфере, но в минувшие выходные нашёл повод заявить о себе, призвав общественность молиться о благополучии 100 000 сотрудников Intel, которые сейчас проходят сложный период в жизни компании. Отставной руководитель также призвал единоверцев держать пост.
По словам бывшего руководителя компании, при котором было принято решение сократить около 15 000 сотрудников, Intel имеет стратегическое значение не только для США, но и для всей отрасли. По иронии судьбы, Гелсингер сам пострадал от реформ, которые затеял почти четыре года назад. Впрочем, он приблизился к возрасту выхода на пенсию, а Intel предоставит ему до $10 млн выходного пособия в течение ближайших месяцев, поэтому демонстрация смиренного сочувствия бывшим подчинённым не так уж омрачает бытие бывшего руководителя компании.