Цены снижены на величину до 40%.

По данным тайваньского издания Economic Daily News, крупнейшие контрактные производители чипов в Китае сейчас предлагают скидки до 40%, если речь идёт об услугах по производству продукции с использованием 40-нм продукции на кремниевых пластинах типоразмера 300 мм. В сегменте пластин типоразмера 200 мм цены могут быть снижены на 20–30 % по сравнению с предложениями тайваньских конкурентов.

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Такая ценовая политика не только вызвала рост выручки китайских контрактных производителей чипов, но и способствовала оттоку клиентов с Тайваня, которым не нужны передовые техпроцессы, но важны низкие цены. Тайваньские производители тоже вынуждены опускать цены, но в отдельных случаях уровень загрузки их предприятий опустился до 70%. По мнению экспертов, ситуация не нормализуется ранее второй половины следующего года. В любом случае, китайские контрактные производители чипов продолжат наращивать свои мощности и в 2025 году, они готовятся расширить их на 6%. Подобная динамика способствует решению задачи импортозамещения в Китае, а санкции США и их союзников на данную сферу деятельности пока не особо влияют.