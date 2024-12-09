И выйти на один уровень с GM или Stellantis.

Как отмечалось на прошлой неделе, китайская компания BYD по итогам третьего квартала вышла на шестое место среди крупнейших автопроизводителей мира. В текущем году она наверняка сможет поставить более 4 млн запланированных автомобилей, среди которых не будет машин без тяговых электродвигателей в той или иной комбинации. Подобный результат позволит BYD обойти Ford и Honda. По некоторым оценкам, как сообщает Reuters, в следующем году BYD сможет выпустить более 6 млн машин, и это позволит выйти на один уровень с GM и Stellantis.

Источник изображения: BYD

Статуса лидера китайского рынка у BYD уже никто не отнимет, но компания продаёт на нём около 90% своей продукции, поэтому экспансия на заграничных рынках осуществляется сдержанными темпами. На внутреннем рынке КНР компания занимает 16,2%, и отрыв от Volkswagen с её 12,5% пока не так велик. В мировых же масштабах лидером авторынка продолжает оставаться Toyota, но эта японская компания отличается излишним консерватизмом, и пока сложно представить, что она сможет предложить в условиях острой конкурентной борьбы с китайскими компаниями.

BYD также стремительно увеличивает штат сотрудников. Если в конце прошлого года в компании работало 703 500 человек, то сейчас их количество приблизилось к 1 млн. Volkswagen, в свою очередь, вынужден сокращать персонал и закрывать предприятия в тех регионах, где они перестают приносить прибыль.