Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
В следующем году BYD может реализовать более 6 млн автомобилей
И выйти на один уровень с GM или Stellantis.

Как отмечалось на прошлой неделе, китайская компания BYD по итогам третьего квартала вышла на шестое место среди крупнейших автопроизводителей мира. В текущем году она наверняка сможет поставить более 4 млн запланированных автомобилей, среди которых не будет машин без тяговых электродвигателей в той или иной комбинации. Подобный результат позволит BYD обойти Ford и Honda. По некоторым оценкам, как сообщает Reuters, в следующем году BYD сможет выпустить более 6 млн машин, и это позволит выйти на один уровень с GM и Stellantis.

Источник изображения: BYD

Статуса лидера китайского рынка у BYD уже никто не отнимет, но компания продаёт на нём около 90% своей продукции, поэтому экспансия на заграничных рынках осуществляется сдержанными темпами. На внутреннем рынке КНР компания занимает 16,2%, и отрыв от Volkswagen с её 12,5% пока не так велик. В мировых же масштабах лидером авторынка продолжает оставаться Toyota, но эта японская компания отличается излишним консерватизмом, и пока сложно представить, что она сможет предложить в условиях острой конкурентной борьбы с китайскими компаниями.

BYD также стремительно увеличивает штат сотрудников. Если в конце прошлого года в компании работало 703 500 человек, то сейчас их количество приблизилось к 1 млн. Volkswagen, в свою очередь, вынужден сокращать персонал и закрывать предприятия в тех регионах, где они перестают приносить прибыль.

#аналитика #китай #автомобили #китайские производители #byd
+
Написать комментарий (0)
Huawei удалось занять треть рынка дорогих смартфонов в Китае
Китайские контрактные производители чипов бросились отчаянно демпинговать
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Настало время натрий-ионных батарей - бюджетной и безопасной альтернативы литию
+
Подросток успел за один вечер создать новый мемкоин, заработать на нем $50 000 и обвалить его курс
3
Итоги гоночного уик-энда 7-8 декабря
1
Геймеры устали от медленной GeForce RTX 4060 и переходят на более дорогие видеокарты NVIDIA
23
Обзор и ремонт ноутбука MSI Alpha 15 спустя 3 года использования (A4DEK-011RU, R7 4800H + RX 5600M)
16
Какие российские ракеты неуязвимы для THAAD
6
9 игровых ноутбуков с видеокартой GeForce RTX 4060, которые можно купить со скидками в Мегамаркете
7
Битва у Роркс-Дрифт (1879) - как 140 человек разгромили 4000 армию
14

Сейчас обсуждают

x86_64
08:59
вообще очень мощные игровые ноуты, это еще тот мазохизм, проще нормальный монитор и компактный блок, для переноски если уж так хочется можно кейс приспособить, за то полноценное устройство получается....
Обзор и ремонт ноутбука MSI Alpha 15 спустя 3 года использования (A4DEK-011RU, R7 4800H + RX 5600M)
x86_64
08:56
пересохший пластик корпуса показывает что эксплуатация велась в плохих условиях доступ воздуха для обдува был ограничен, не играйте в ноут на коленях и используйте подставки с доп обдувом, физику не о...
Обзор и ремонт ноутбука MSI Alpha 15 спустя 3 года использования (A4DEK-011RU, R7 4800H + RX 5600M)
Алексей Енютин
08:51
Универсально, хотя и вносит некоторые неудобства
GeForce RTX 2070 Super подключили к крану с холодной водой и проверили температуры в играх
DTS
08:49
Не вероятно, а точно "стащил", в статье же так и написано "По информации издания DigiTimes".
Компания Neuraspace установила в Чили телескоп для отслеживания спутников и космического мусора
lion77815
08:43
куртка опять всех налюбил )))
GeForce RTX 3060 начала превосходить GeForce RTX 4060 за счет большего количества памяти
stellsnake
08:43
Автор кликбейтовый гомосексуал, как и разработчики индианы. К слову, на Рагнарёк почти сразу же родили патч и он прекрасно заработал на 4Gb видимокартах.
Новейшие игры начинают вылетать на видеокартах с 8 ГБ VRAM, даже в разрешении 1080p
Антон Бондарев
08:43
Тоесть 120гб это тольуо установщик? Сразу установленной нет?
Игра про Индиану Джонса появилась на торрентах, но поиграть можно только на видеокартах RTX
Женя
08:41
но пока что достиг рубля ))
Гиперзвуковой 'Орешник' из Белоруссии способен достичь Нью-Йорка и РЛС в Гренландии
Антон Бондарев
08:34
Дурачки 16к текстуры походу везде поставили, ну либо рукожопики
GeForce RTX 3060 начала превосходить GeForce RTX 4060 за счет большего количества памяти
Дамир Латыпов
08:25
Есть только версия 4060 TI на 16 ГБ, а обычная 4060 довольствуется только 8 ГБ
GeForce RTX 3060 начала превосходить GeForce RTX 4060 за счет большего количества памяти
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем