Но при условии блокировки доступа к ним с китайской стороны.

Объединённые Арабские Эмираты не только демонстрируют определённые амбиции в сфере разработки систем искусственного интеллекта и сопутствующей инфраструктуры. В этой стране расположена штаб-квартира профильной компании G42, которую на правах акционера поддерживает американская Microsoft. При всём этом власти США подозревали G42 в возможном сотрудничестве с Китаем, из-за чего все попытки его наладить пришлось оставить. Как сообщает Reuters со ссылкой на Axios, компании G42 удалось после тщательной проверки получить экспортную лицензию США, дающую право завозить ускорители вычислений в ОАЭ для собственных нужд.

Источник изображения: Microsoft

Оператором профильных центров обработки данных выступает Microsoft, поэтому она также участвовала в переговорах. По условиям лицензии, доступ китайских граждан к вычислительным мощностям G42 в ОАЭ, запрещён. Кроме того, в этой сфере не могут работать лица любых других национальностей, являющиеся сотрудниками китайских компаний. Председателем совета директоров G42 является шейх Тахнун Бин Зайед аль Нахайян, являющийся братом президента ОАЭ.