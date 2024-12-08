Но на мировом её доля ограничилась 8% и третьим местом.

Исследования Canalys, на которые ссылается South China Morning Post, показали заметный прирост занимаемой Huawei доли рынка смартфонов стоимостью более $600 в Китае. Объёмы их поставок на внутреннем рынке КНР по итогам третьего квартала выросли на 34% в годовом сравнении, а доля рынка достигла 33%. Huawei всё ещё далеко до занимаемых Apple 52%, но хотя бы китайский производитель на домашнем рынке занимает второе место.

Источник изображения: Huawei Technologies

К слову, в сегменте складных смартфонов с гибким дисплеем Huawei является лидером китайского рынка с 1,12 млн проданных по итогам третьего квартала устройств, что на 97% больше результата аналогичного периода прошлого года.

На мировом рынке смартфонов дороже $600 тоже лидирует Apple, но уже с долей 63%. Что характерно, если в Китае объёмы продаж iPhone в этом сегменте по итогам третьего квартала сократились на 5%, то на мировом рынке они выросли на 10%. Кроме того, весь мировой рынок смартфонов в этой ценовой категории прибавил по итогам третьего квартала 15%.

Samsung в мировых масштабах занимает второе место и 21% рынка смартфонов стоимостью более $600, а Huawei в данном случае довольствуется третьим местом и 8% мирового рынка. В любом случае, для не первый год находящейся под жёсткими санкциями компании это очень неплохой результат.