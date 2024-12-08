Однажды ей это уже удалось.

Едва получив основания вернуться в Белый дом в качестве избранного президента США, Дональд Трамп (Donald Trump) кинулся раздавать обещания повысить пошлины в тех сферах, которые призваны повлиять на экономику и промышленность США. Полупроводниковая отрасль не осталась без внимания, и ещё до выборов Трамп нелестно высказался в адрес Тайваня, заявив, что остров буквально украл у США их полупроводниковую промышленность. Однако, опрошенные Bloomberg аналитики JPMorgan Chase & Co поспешили напомнить, что в прошлый президентский срок Трампа тайваньские товары избежали обложения увеличенными пошлинами.

Источник изображения: TSMC

Подобное послабление было сделано на основании вывода о важности тайваньских компонентов для цепочек снабжения внутри США. Скорее всего, как заключают эксперты, подобные исключения будут сделаны и на этот раз. А вот Южной Корее вряд ли удастся избежать увеличения пошлин, даже с учётом важности выпускаемых там микросхем памяти HBM для американской полупроводниковой отрасли — она используется в составе ускорителей вычислений. Впрочем, корейским производителям памяти удалось добиться особого режима снабжения своих предприятий в Китае необходимым оборудованием, использующим американские технологии, поэтому в части поставок памяти из Южной Кореи они наверняка тоже добьются льгот после консультаций с новым правительством США.