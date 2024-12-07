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Новости Hardware Алексей Сычёв
Обезглавленная Intel за одну рабочую неделю подешевела на 17%
И вряд ли эту тенденцию удастся быстро остановить.

Очевидно, что издание Bloomberg не могло оставить без внимания ситуацию с влиянием отставки генерального директора Intel Патрика Гелсингера (Patrick Gelsinger), которая произошла в начале этой недели, на фондовый рынок США. Пятничную торговую сессию акции Intel завершили незначительным укреплением, но всего с понедельника они потеряли в цене около 17%.

Источник изображения: Intel

Подобная динамика курса делает уходящую неделю худшей для акций данного эмитента за последние три месяца, а поскольку с начала года они подешевели уже на 58%, уходящий год может стать для них худшим за предыдущие более чем четыре десятилетия. Как поясняют опрошенные Bloomberg аналитики, больше всего инвесторов сейчас настораживает неопределённость, связанная с будущим компании. Усилия финансового директора Дэвида Зинснера (David Zinsner) по внушению общественности мысли о неизменности курса развития компании особого эффекта не имели.

Более того, как отмечают некоторые эксперты, назначение сразу двух руководителей на замещение должности генерального директора лишь усилило нервозность инвесторов. В такой ситуации ощущение неопределённости и неуправляемости только усугубляется. Лишь семь из 52 опрошенных Bloomberg аналитиков готовы рекомендовать акции Intel к покупке. Некоторые аналитики переживают по поводу сложностей с выбором преемника Гелсингера. Человек, который его сменит, должен обладать и опытом работы в отрасли (а лучше — непосредственно в этой компании), и максимальной технической проницательностью, чтобы не делать ошибок. Бизнес Intel нуждается в реформах, но их масштабы затянут процесс реструктуризации на годы, а за это время компания может стремительно растерять свои рыночные позиции.

#intel #аналитика #полупроводники #акции #генеральный директор #патрик гелсингер
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