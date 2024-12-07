В этом убеждён как минимум один отраслевой источник.

Принцип «днём с огнём — вечером разогнём» вынуждает нас вернуться к теме предполагаемого высокого уровня брака при выпуске продукции по технологии Intel 18A одноимённой компанией. Тем более, что с подачи одного популярного у блогеров нашего сайта ресурса эта информация получила бессмысленно многократную огласку. Представитель Creative Strategies Бен Баджарин (Ben Bajarin) на своей странице в принадлежащей Илону Маску (Elon Musk) социальной сети X заявил, что слухи об уровне выхода годной продукции не более 10% при выпуске чипов по технологии Intel 18A не соответствуют действительности.

Источник изображения: Intel

Аналитик не стал углубляться в расширение доказательств своего утверждения, но можно догадаться, что «злые языки» привязались к раннему этапу жизненного цикла техпроцесса Intel 18A, говоря об уровне брака в 90%. Безусловно, когда-то он таким и был, но с тех пор мог значительно снизиться. Конечно, можно с недоверием относиться к заявлениям представителей Intel о том, что техпроцесс 18A осваивается по графику и демонстрирует хорошие технические параметры, но до начала серийного производства соответствующих изделий ещё есть время, и всё можно выправить. По крайней мере, если Intel не решит полностью избавиться от производственного бизнеса при новом руководстве.