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Новости Hardware Алексей Сычёв
TSMC смогла увеличить свою долю на контрактном рынке почти до 65%
А вот Samsung рискует потерять второе место при сохранении отрицательной динамики.

Накануне эксперты TrendForce подвели итоги третьего квартала с точки зрения динамики изменения выручки десяти крупнейших контрактных производителей чипов. Лидером рынка продолжает оставаться тайваньская TSMC, которая свою выручку последовательно нарастила на 13% до $23,5 млрд, а долю рынка увеличила с 62,3 до 64,9 %. Второе место пока сохраняет за собой Samsung, но её доля на контрактном рынке оценивается в 9,3%, что ниже занимаемых во втором квартале текущего года 11,5%. Кроме того, профильная выручка Samsung последовательно сократилась на 12,4% до $3,4 млрд, хотя у всех прочих участников рейтинга она росла.

Источник изображения: TrendForce

Проблема, как считают составители рейтинга, заключается в близости к концу жизненных циклов тех продуктов, которые Samsung выпускает для своих клиентов по передовым техпроцессам, и одновременном отсутствии новых адекватных заказов. Кроме того, снижению выручки Samsung в сегменте зрелой литографии способствует растущая конкуренция со стороны китайских производителей. В частности, SMIC давно занимает третье место в мире и 6% на рынке услуг по контрактному производству чипов, а её выручка последовательно выросла в третьем квартале сразу на 14,2% до $2,2 млрд, и такой динамикой не мог похвастаться никто из десятки лидеров. Кстати, сообща десять крупнейших компаний контролируют 96% рынка, поэтому выборка получается достаточно представительной.

Китайская HuaHong Group добралась до шестого места с 2,2% мирового рынка, и хотя её выручка ($799 млн) более чем на миллиард долларов отстаёт от GlobalFoundries, динамика роста у первой из компаний выше — 12,8 % против 6,6 % у американского соперника. К слову, десятку крупнейших контрактных производителей чипов также замыкает китайская компания Nexchip, которая нарастила выручку на 10,7% до скромных $332 млн, но она уже дышит в спину тайваньской PSMC, которая занимает девятое место и условно контролирует те же 0,9% мирового рынка в показателях выручки.

#samsung #аналитика #полупроводники #литографическое производство #tsmc
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