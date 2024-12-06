Они впервые увиделись уже в зрелом возрасте.

Генеральный директор AMD Лиза Су (Lisa Su), которая возглавляет компанию более десяти лет, в своём интервью Bloomberg впервые прокомментировала факт своего родства с основателем NVIDIA Дженсеном Хуаном (Jensen Huang). Глава AMD отметила, что искренне восхищается генеральным директором конкурирующей компании.

Источник изображения: Bloomberg

При этом они никогда не демонстрировали желания поддерживать родственные отношения, и впервые увиделись на каком-то мероприятии в США, когда оба уже занимали руководящие должности. В свою очередь, Хуан также лестно высказывается о лидерских качествах Лизы Су. По её собственному мнению, подчинённые могут добиваться значительно больших успехов, чем рассчитывают изначально. Лиза Су часто появляется в технических лабораториях компании и любит вникать в работу специалистов, и это выгодно отличает её от предшественников на посту руководителя AMD, как отмечается в интервью Bloomberg.