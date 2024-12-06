Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Глава AMD прокомментировала слухи о своём родстве с основателем NVIDIA
Они впервые увиделись уже в зрелом возрасте.

Генеральный директор AMD Лиза Су (Lisa Su), которая возглавляет компанию более десяти лет, в своём интервью Bloomberg впервые прокомментировала факт своего родства с основателем NVIDIA Дженсеном Хуаном (Jensen Huang). Глава AMD отметила, что искренне восхищается генеральным директором конкурирующей компании.

Источник изображения: Bloomberg

При этом они никогда не демонстрировали желания поддерживать родственные отношения, и впервые увиделись на каком-то мероприятии в США, когда оба уже занимали руководящие должности. В свою очередь, Хуан также лестно высказывается о лидерских качествах Лизы Су. По её собственному мнению, подчинённые могут добиваться значительно больших успехов, чем рассчитывают изначально. Лиза Су часто появляется в технических лабораториях компании и любит вникать в работу специалистов, и это выгодно отличает её от предшественников на посту руководителя AMD, как отмечается в интервью Bloomberg.

#amd #лиза су #интервью
+
Написать комментарий (0)
AMD готовит Radeon RX 8800 XT на RDNA 4 с производительностью RTX 4080 и низким энергопотреблением
AMD отключила функцию Loop Buffer в процессорах Zen 4 без ущерба для производительности
AMD не готова назвать долю рынка в сегменте ИИ, к которой стремится
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Почему жителям РФ не стоит привыкать к бесплатным торрентам с фильмами и видеоиграми
119
iPhone SE 4 может оказаться круче, чем вы думаете
6
Краткий обзор игры "LEGO Horizon Adventures"
+
Как работают новые процессоры AMD на старых материнских платах без обновления BIOS
16
Обзор и тест ноутбука Asus TUF Gaming F17 (i7-13620H, RTX 4070, QHD 240Hz, FX707VI-LL055, 2024-07)
13
Подборка игр и дополнений, в которые можно поиграть вместо S.T.A.L.K.E.R. 2
13
LinX и предел в 1000 Гигафлопс или как старое ПО мешает раскрытию потенциала AMD
4
Американцы гадают, для чего китайцы построили огромный корабль
+
Почему ленд-лизовские гранатомёты оказались непригодными для Восточного фронта
14
Как сделать апгрейд с минимальными расходами, и что купить для запуска игр в разрешении 1080р и 2К
5

Сейчас обсуждают

Gensek_Vova
12:49
Рыночная экономика, на склад не работает )
Салливан: У США закончатся боеприпасы в случае конфликта с Китаем
Ni9999
12:49
Автор, более дебильный масшаб графиков трудно даже представить. Ты серьезно? 29 и 32 фпс на графике отличаются в два раза? Лови кол, заслужил.
Великая битва Intel Pentium III Coppermine и Intel Celeron Tualatin
ebatorуа
12:47
два летака,покололи им
ВС РФ поразили два боевых самолёта ВСУ на аэродроме Умани
Артём Макаров
12:47
Dagor engine на расстоянии превращается в пиксели в отличии от других движков
Gaijin Entertainment выпустила сравнительное видео движков Unreal Engine 5 и Dagor Engine
Gensek_Vova
12:43
Яблочники бывают разные, кому для понтов, а кому на СИДР
Складной iPhone может оживить находящийся в стагнации рынок
Мутабор
12:42
В Краснодаре массово закрылись пункты приема вторсырья, даже те что при крупных магазинах были. Поубирали даже прием батареек.
Путин требует ускорить строительство мусоросжигающих заводов
Nvidia&Intel Hater
12:42
так и запишем.ты дурачек,а проще -хохлобот.Скоро и тебя потужный низкосрак зелебоба утилизирует,не думай гаденышь что в ципсо отсидитесь с Стасиком -Трусикером
Смоделирован удар китайской ракеты DF-5C с ядерной БЧ по Вашингтону, последствия показали на видео
Nvidia&Intel Hater
12:42
Опять ты тут .свинособака недоделанная
Смоделирован удар китайской ракеты DF-5C с ядерной БЧ по Вашингтону, последствия показали на видео
Cowboy Huggies
12:40
Хорошая плата?
Великая битва Intel Pentium III Coppermine и Intel Celeron Tualatin
Дмитрий Еременко
12:39
13600KF опасно покупать, проблемы 13 и 14 поколения никуда не исчезли, лучше взять 12700К или 12900, с этими процессорами нет проблем. Кулер от Deepcool АК620 или AS500, брать кулеры ID-Cooling не сов...
Конфигурация рабочего ПК на 13600KF 64GB
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем