А вот от идеи наладить контрактное производство чипов лучше отказаться, по их мнению.

На протяжении трёх полных торговых сессий с момента досрочного ухода генерального директора Intel Патрика Гелсингера (Patrick Gelsinger) на пенсию акции компании продолжают падать, и вчера они подешевели ещё на пять с лишним процентов. Пока пресса гадает, кто должен занять пост генерального директора Intel на постоянной основе, эксперты Citi утверждают, что кандидат должен иметь не только опыт работы в сфере выпуска передовых полупроводниковых компонентов, но и в самой корпорации Intel.

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Кроме того, важным качеством нового главы Intel должна стать техническая проницательность, которая позволяет принимать выгодные для компании решения. Представители Citi считают, что хорошим кандидатом на пост главы Intel с учётом данных требований является Грегори Брайант (Gregory Bryant). По крайней мере, он почти десять лет проработал в Intel на различных позициях и руководил её подразделение клиентских вычислений, которое и выпускает центральные процессоры.

От амбиций по превращению в контрактного производителя чипов Intel нужно как можно скорее отказываться, как считают аналитики Citi. Норма прибыли компании при этом сразу вырастет до уровня более 50%, и это позволит ей достаточно быстро оправиться от потрясений, вызванных масштабными реформами Гелсингера. Напомним, что временно возглавляющий Intel Дэвид Зинснер (David Zinsner) на этой неделе подтвердил готовность компании следовать намеченным ранее курсом, который подразумевает сохранение контрактного бизнеса.