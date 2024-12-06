Но ситуация наверняка улучшится, ведь массовый выпуск продукции начнётся только в следующем году.

Пока уцелевшие представители руководства Intel с вдохновением рассказывают о перспективах внедрения техпроцесса Intel 18A, некоторые южнокорейские СМИ распространяют не совсем лицеприятную информацию о состоянии дел в этой сфере. По их данным, уровень выхода годных чипов по технологии Intel 18A на ранних этапах освоения не превышал 10%, и это отпугнуло от сотрудничества с компанией крупного клиента в лице Broadcom.

Источник изображения: Intel

Впрочем, подобная информация всегда требует уточнения, на каком этапе подготовки к массовому производству техпроцесс Intel 18A имел столь низкий уровень выхода годной продукции. Он не достигает высоких значений задолго до начала массового производства чипов, и это характерно абсолютно для всех производителей. Важно, насколько быстро Intel сможет вывести показатели качества на приемлемые значения. От этого, а также от готовности учитывать пожелания клиентов и уступать им в цене, будут во многом зависеть перспективы дальнейшего развития Intel в качестве крупного контрактного производителя чипов.