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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Уровень брака по технологии Intel 18A достигает 90%
Но ситуация наверняка улучшится, ведь массовый выпуск продукции начнётся только в следующем году.

Пока уцелевшие представители руководства Intel с вдохновением рассказывают о перспективах внедрения техпроцесса Intel 18A, некоторые южнокорейские СМИ распространяют не совсем лицеприятную информацию о состоянии дел в этой сфере. По их данным, уровень выхода годных чипов по технологии Intel 18A на ранних этапах освоения не превышал 10%, и это отпугнуло от сотрудничества с компанией крупного клиента в лице Broadcom.

Источник изображения: Intel

Впрочем, подобная информация всегда требует уточнения, на каком этапе подготовки к массовому производству техпроцесс Intel 18A имел столь низкий уровень выхода годной продукции. Он не достигает высоких значений задолго до начала массового производства чипов, и это характерно абсолютно для всех производителей. Важно, насколько быстро Intel сможет вывести показатели качества на приемлемые значения. От этого, а также от готовности учитывать пожелания клиентов и уступать им в цене, будут во многом зависеть перспективы дальнейшего развития Intel в качестве крупного контрактного производителя чипов.

#intel #полупроводники #литографическое производство #intel 18a
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