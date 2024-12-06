Их предлагают сторонние производители аксессуаров.

Рули близкой к прямоугольной форме сейчас можно встретить на серийных китайских автомобилях, но общественности запомнились и эксперименты Tesla с внедрением так называемых «штурвалов» на обновившихся в 2022 году электромобилях Model S и Model X. Классическое рулевое колесо некоторое время спустя после их выпуска появилось в списке опций, за которые необходимо доплачивать, но после они поменялись местами со штурвалом. Впрочем, последний при заказе машины можно получить и сейчас, но за доплату в $1000. Указанные выше модели остаются не самыми многочисленными, а вот от отказа Tesla сохранить подрулевые рычажки страдает куда большее количество водителей, поскольку их сейчас сохранил лишь кроссовер Model Y, которому также грозит скорое обновление.

Источник изображения: Enhance Auto

Как поясняет Electrek, желающие частично восстановить привычные большинству водителей органы управления покупатели электромобилей Tesla могут воспользоваться предложением компании Enhance Auto, которая в следующем году обещает вывести на рынок «накладные подрулевые рычажки», которые сообщаются с бортовым компьютером электромобиля через беспроводной интерфейс и контроллер, устанавливаемый в диагностический разъём ODB.

Рычажки можно запрограммировать на самые разные функции (до 60 вариантов), включая и самые привычные вроде включения указателя поворота, управления направлением движения на уровне трансмиссии и щётками стеклоочистителей. У современных электромобилей Tesla эти функции максимально автоматизированы, а включение указателя поворота происходит вращением колёсика на ступице рулевого колеса. Включить «заднюю передачу» можно на сенсорном дисплее информационно-развлекательной системы. Два накладных рычажка под руль обойдутся покупателю в $344 без учёта доставки, отгружать их клиентам производитель аксессуаров намерен с февраля следующего года.