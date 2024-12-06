Рули близкой к прямоугольной форме сейчас можно встретить на серийных китайских автомобилях, но общественности запомнились и эксперименты Tesla с внедрением так называемых «штурвалов» на обновившихся в 2022 году электромобилях Model S и Model X. Классическое рулевое колесо некоторое время спустя после их выпуска появилось в списке опций, за которые необходимо доплачивать, но после они поменялись местами со штурвалом. Впрочем, последний при заказе машины можно получить и сейчас, но за доплату в $1000. Указанные выше модели остаются не самыми многочисленными, а вот от отказа Tesla сохранить подрулевые рычажки страдает куда большее количество водителей, поскольку их сейчас сохранил лишь кроссовер Model Y, которому также грозит скорое обновление.
Как поясняет Electrek, желающие частично восстановить привычные большинству водителей органы управления покупатели электромобилей Tesla могут воспользоваться предложением компании Enhance Auto, которая в следующем году обещает вывести на рынок «накладные подрулевые рычажки», которые сообщаются с бортовым компьютером электромобиля через беспроводной интерфейс и контроллер, устанавливаемый в диагностический разъём ODB.
Рычажки можно запрограммировать на самые разные функции (до 60 вариантов), включая и самые привычные вроде включения указателя поворота, управления направлением движения на уровне трансмиссии и щётками стеклоочистителей. У современных электромобилей Tesla эти функции максимально автоматизированы, а включение указателя поворота происходит вращением колёсика на ступице рулевого колеса. Включить «заднюю передачу» можно на сенсорном дисплее информационно-развлекательной системы. Два накладных рычажка под руль обойдутся покупателю в $344 без учёта доставки, отгружать их клиентам производитель аксессуаров намерен с февраля следующего года.