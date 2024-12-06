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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Waymo рассчитывает запустить сервис беспилотных такси в Майами через пару лет
Со следующего года начнутся испытания.

Как отмечает CNBC, принадлежащая холдингу Alphabet компания Waymo намерена со следующего года начать эксплуатацию прототипов своих беспилотных транспортных средств в Майами, где климатическая специфика позволяет тестировать автоматику в дождливую погоду и условиях ограниченной видимости. В следующем году за рулём прототипов будут находиться страхующие водители, а через год будет запущен полностью беспилотный сервис такси.

Источник изображения: Waymo

Формально, первые тесты прототипы Waymo прошли на территории Флориды ещё в 2019 году, но сейчас речь идёт о массовой экспансии соответствующих транспортных средств. В следующем году на местных дорогах начнут курсировать автоматические электромобили Jaguar I-Pace. На территории центрального района Майами, где будут использоваться беспилотные такси, проживает около 6 млн человек. Партнёром Waymo по управлению таксопарком во Флориде и Аризоне станет компания Moove. Уже сейчас Waymo сообщает, что ей клиенты в Сан-Франциско, Финиксе и Лос-Анджелесе сейчас сообща еженедельно оплачивают по 150 000 поездок. В Майами коммерческий сервис беспилотных такси будет запущен в 2026 году.

#автопилот #такси #waymo #майами
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