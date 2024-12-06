Но не в полной мере.

Складывалось впечатление, что до сих пор санкции США против Китая вводились с минимальным учётом интересов геополитических союзников, которые также поставляли в КНР оборудование для производства чипов и готовые полупроводниковые компоненты. Однако, как следует из публикации на страницах South China Morning Post, китайский производитель микросхем оперативной памяти CXMT новейшей волны американских санкций избежал благодаря ходатайству японских властей.

Источник изображения: Tokyo Electron

Как выясняется, японская компания Tokyo Electron является крупнейшим поставщиком литографического оборудования для нужд китайской CXMT, поэтому она предприняла адекватные усилия по лоббированию своих интересов на уровне правительства страны. В результате CXMT удалось избежать санкций США, хотя компании приписывают намерения наладить выпуск в Китае памяти типа HBM2, поставки которой в страну как раз и намерены пресечь власти США. Последние изначально намеревались добавить CXMT к перечню 11 поставщиков Huawei, которые должны были попасть под санкции.

Напомним, что Япония и Нидерланды в целом были освобождены от необходимости следовать новейшим правилам экспортного контроля США, но негласно от них ожидаются шаги по синхронизации усилий с американскими властями в области сдерживания технологического развития Китая. В первой половине текущего фискального года выручка Tokyo Electron в Китае достигла 45% от совокупной, поэтому заинтересованность компании в сохранении своих позиций на локальном рынке можно понять.

В любом случае, нельзя утверждать, что CXMT вообще не пострадала от новых санкций США. Они запрещают поставку в Китай оборудования для травления, необходимого для формирования межслойных соединений в стеках памяти типа HBM. Китайскому производителю остаётся только рассчитывать на те запасы оборудования данного типа, который он успел сформировать заранее.