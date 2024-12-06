Основная часть средств будет направлена на строительство суперкомпьютера в Мемфисе.

По информации Bloomberg, компании xAI американского миллиардера Илона Маска (Elon Musk) удалось привлечь на рынке капитала около $6 млрд и увеличить свою капитализацию до более чем $40 млрд. Судя по отчётности xAI, средства поступили от 97 инвесторов, и минимальный взнос ограничивался суммой $77 593.

Источник изображения: Bloomberg

Для сравнения, xAI удавалось привлекать аналогичную сумму в мае этого года, тогда капитализация стартапа оценивалась в $24 млрд. Компания действует в стремительно развивающемся сегменте систем искусственного интеллекта, что объясняет стремительный рост капитализации. Часть собранных накануне средств, как ожидается, будет направлена на финансирование строительства нового суперкомпьютера в Мемфисе, которое началось в текущем году. Поставщиками компонентов в этот центр обработки данных xAI являются компании NVIDIA, Dell и SuperMicro. Фирменный чат-бот Grok также интегрирован в сервисы социальной сети X, принадлежащей Маску, но только для платных подписчиков.