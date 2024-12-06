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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
В состав совета директоров Intel вошёл бывший руководитель ASML
Возможно, это назначение позволит быстрее решать проблемы с литографией.

Вчерашнее выступление на конференции UBS двух выходцев из Micron Technology, включая временно возглавившего компанию финансового директора Дэвида Зинснера (David Zinsner), позволило понять, что Intel на новом этапе своей деятельности позаимствует многие подходы у производителей памяти. Агентство Reuters, тем временем, со ссылкой на официальный пресс-релиз сообщает, что в состав совета директоров Intel вошли ещё два человека.

Источник изображения: Intel

Первым стал Эрик Морис (Eric Meurice, на фото слева), который с 2004 по 2013 годы возглавлял нидерландского производителя литографических сканеров ASML, являющегося главным поставщиком оборудования для Intel и прочих ведущих производителей чипов. Примечательно, что Морис имеет опыт работы в Intel, он являлся сотрудником корпорации с 1984 по 1989 годы. Возможно, влияние Мориса на стратегические решения Intel позволит компании быстрее наверстать упущенное в сфере литографии.

Вторым новым членом совета директоров стал Стив Санги (Steve Sanghi), временно исполняющий обязанности генерального директора Microchip Technology и возглавляющий совет директоров этого производителя чипов. Данную компанию на постоянной основе он возглавлял в период с 1991 по 2021 годы, а в Intel он успел проработать десять лет до 1988 года.

#intel #asml #совет директоров
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