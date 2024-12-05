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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
В ближайшие три года крупнейшим клиентом Intel будет оставаться она сама
Но с переходом на техпроцесс Intel 14A охват контрактного рынка увеличится.

Поскольку в результате недавнего ухода с поста генерального директора Intel Патрика Гелсингера (Patrick Gelsinger) у руководителей более низкого уровня появилась возможность чётче доносить свою точку зрения до инвесторов, то ею на мероприятии UBS сразу же воспользовался Нага Чандрасекаран (Naga Chandrasekaran), который около трёх месяцев занимает должность исполнительного вице-президента и директора по мировым операциям Intel. До этого Чандрасекаран около 25 лет провёл в Micron Technology, откуда в Intel пришёл и нынешний финансовый директор Дэвид Зинснер (David Zinsner), временно исполняющий обязанности главы корпорации.

Источник изображения: Intel

Как подчеркнул руководитель производственного направления Intel, компании нужно пройти через важные культурологические изменения. Она теперь не может считать себя монополистом и работать на выпуск продукции «на склад», а должна более чутко реагировать на изменения спроса. Чандрасекаран также считает, что опережающими темпами строить новые предприятия, как это практиковалось при прошлом руководстве Intel, тоже не совсем рационально.

При этом даже при новом руководстве Intel не станет отказываться от идеи стать крупным контрактным производителем чипов. Зинснер признался, что продолжает вести переговоры с крупными потенциальными клиентами, и один из таких разговоров у него состоялся буквально за полтора часа до начала конференции UBS. Нага Чандрасекаран добавил, что если смотреть на структуру спроса на техпроцесс Intel 18A, то в ближайшие два или три года крупнейшим клиентом компании будет оставаться она сама. При этом будет получен ценный опыт взаимодействия с клиентами, и он поможет расширить охват рынка после перехода на техпроцесс Intel 14A.

#intel #полупроводники #литографическое производство #intel 18a #intel 14a
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Intel пообещала не экономить на освоении новых техпроцессов
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