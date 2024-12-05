И в текущем квартале есть все шансы подняться на пятое место.

С конца прошлого года в наших новостях чаще затрагивалась тема противоборства китайской BYD и американской Tesla за право считаться крупнейшим в мире производителем электромобилей, но в действительности лидер китайского автопрома неплохо продвигается и на мировом рынке — хотя бы по той простой причине, что внутренний рынок КНР остаётся крупнейшим на планете. Если Tesla не удастся удержать позиции в сегменте электромобилей, BYD в очередной раз может стать крупнейшим их производителем в мире. Кроме того, как отмечает Nikkei Asian Review, по итогам третьего квартала BYD вышла на шестое место в мире среди крупнейших производителей легковых автомобилей. За период китайский гигант реализовал 1,13 млн машин, что на 38% больше прошлогоднего результата.

Источник изображения: BYD

При этом Ford Motor, основатель которой во многом заложил принципы функционирования современного автосборочного производства, оказалась на седьмом месте. В десятку лидеров также протиснулась и Geely, которая заняла девятое место между Honda и Nissan с 820 000 реализованных автомобилей. Локомотивом продаж для этого китайского холдинга стал люксовый бренд электромобилей Zeekr. Ближайший «соотечественник» Geely, компания Chery, расположилась на двенадцатом месте.

Между прочим, у долговременных лидеров мирового автопрома в лице Toyota Motor и Volkswagen, которые занимают первое и второе места соответственно, дела идут всё хуже. Объёмы продаж Toyota упали на 4% до 2,73 млн машин, Volkswagen просел сразу на 7% до 2,17 млн автомобилей, причём сейчас готовится не только сокращать десятки тысяч сотрудников, но и закрыть не менее трёх предприятий в Германии. Honda на своём предприятии в Китае урежет объёмы выпуска машин с ДВС примерно в полтора раза. Nissan намерен сократить объёмы выпуска машин по всему миру на 20% и уволить 7% сотрудников. Наконец, Stellantis в третьем квартале просел по продажам на 20% до 1,14 млн автомобилей, собирается сократить 1100 человек в США и был вынужден проститься с генеральным директором Карлосом Таваресом (Carlos Tavares). Как ожидается, BYD на этом фоне уже по итогам текущего квартала выйдет на пятое место в мире по объёмам продаж легковых автомобилей, причем машин исключительно с ДВС среди них не будет, разве что значительную часть объёмов продаж по-прежнему будут представлять подзаряжаемые от сети гибриды.