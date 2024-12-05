Про поколение памяти в нём ничего не говорится.

Когда первоначально сообщалось о запрете южнокорейским и американским производителям поставлять память типа HBM в Китай, новостные ресурсы привязывались к поколению соответствующих микросхем, взяв за точку отсчёта HBM2 как таковую. По информации Business Korea, в действительности правила экспортного контроля США оперируют понятием плотности скорости передачи информации подобной памятью.

Источник изображения: Samsung Electronics

В частности, поставляемые в Китай микросхемы памяти не могут обеспечить передачу информации со скоростью более 2 Гбайт/с на один квадратный миллиметр площади микросхемы. Впрочем, такое толкование условий не упрощает жизнь импортёрам памяти типа HBM в Китай, поскольку под ограничения попадает основная часть поставляемых в страну микросхем данного семейства. Считается, что больше всего от санкций пострадает Samsung, которая до 30% своей памяти HBM продавала в Китае, а вот SK hynix и Micron Technology почти не будут затронуты, поскольку китайская сторона сама наложила санкции на продукцию Micron при использовании в объектах критически важной информационной инфраструктуры.

Напомним, что при этом упаковку и тестирование HBM на территории Китая зарубежные компании могут осуществлять, если им это потребуется, а ещё действующие санкции США не затронули китайскую компанию CXMT, которая пытается своими силами наладить выпуск такой памяти на территории КНР.