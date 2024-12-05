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Новости Hardware Алексей Сычёв
Биткоин впервые оказался дороже $100 000
Он вырос в цене на 48% после победы на выборах Дональда Трампа.

С начала текущего года биткоин вырос в цене на 140%, и только после победы на выборах в США Дональда Трампа (Donald Trump) старейшая из криптовалют выросла в цене на 48%. Тем не менее, как отмечает CNBC, рубеж в $100 000 за монету биткоин впервые преодолел только по результатам вчерашних торгов, когда подорожал на 7% до $103 246.

Источник изображения: Unsplash, Traxer

Подобной динамике криптовалюта обязана новостям о назначении на пост главы Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) Пола Аткинса (Paul Atkins), который является сторонником криптовалют. В свою должность он вступит только после инаугурации избранного президента США Дональда Трампа (Donald Trump) в январе следующего года, но инвесторы уже предвкушают «потепление» в позиции данного регулятора в отношении рынка криптовалют.

Глава Федрезерва США Джером Пауэлл (Jerome Powell) также повлиял на динамику курса биткоина, сравнив данный цифровой актив с золотом в плане интереса к нему со стороны инвесторов. Платёжные функции биткоина, по мнению чиновника, второстепенны, и криптовалюта в основном привлекает спекулянтов, желающих заработать на колебаниях её курса. Конкурентом доллару биткоин не является, как убеждён Пауэлл, и его уместнее сравнивать с золотом.

#сша #криптовалюта #биткоин #дональд трамп и bitcoin
Источник: cnbc.com
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