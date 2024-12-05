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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Глава создавшей ChatGPT компании OpenAI надеется, что Илон Маск не станет злоупотреблять властью для подавления конкурентов
Миллиардеру достанется высокий пост в правительстве Дональда Трампа.

Серьёзно поддержавший Дональда Трампа (Donald Trump) на прошедших в США президентских выборах миллиардер Илон Маск (Elon Musk) в новом правительстве страны возглавит специальное ведомство по повышению эффективности работы всего правительства, поэтому политических рычагов влияния на благополучие собственных направлений бизнеса у него будет предостаточно. Напомним, Маск на данный момент возглавляет компании, занимающиеся производством электромобилей, разработкой искусственного интеллекта и мозговых имплантов, строительством подземных туннелей, а также владеет социальной сетью X и аэрокосмической компанией SpaceX, являющейся подрядчиком государственного агентства NASA. В интервью, на которое ссылается Bloomberg, глава компании OpenAI Сэм Альтман (Sam Altman) выразил надежду, что Маск не станет злоупотреблять политической властью для притеснения конкурентов.

Источник изображения: Yuki Iwamura, Bloomberg

Интересы Альтмана и Маска пересекаются в сфере актуальной темы разработки систем искусственного интеллекта. OpenAI создала нашумевший ChatGPT и ещё несколько больших языковых моделей различного назначения, и на ранних этапах развития этого стартапа Илон Маска принимал в них участие. Затем миллиардер разочаровался в методах достижения заявленных целей OpenAI и покинул руководство компании, а в 2023 году создал конкурирующую xAI, в которую сейчас привлекает миллиарды долларов инвестиций.

По мнению Альтмана, Маск не позволит себе злоупотреблять властью, поскольку это было бы «настолько не по-американски, что люди просто не станут с этим мириться». При этом глава OpenAI выражает сожаление по поводу того, что их отношения с Маском испортились, и он теперь обвиняет компанию через суд в попытках встать на коммерческие рельсы.

#илон маск #openai #сэм альтман
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