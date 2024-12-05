И не считает нужным снижать прогноз по выручке после отставки генерального директора.

Интересы Intel на технологической конференции UBS суждено было представлять финансовому директору Intel Дэвиду Зинснеру (David Zinsner), но поскольку на днях ему пришлось взять на себя управление компанией вместе с коллегой Мишель Джонстон Холтхаус (Michelle Johnston Holthaus), его высказывания на мероприятии внезапно обрели дополнительный вес. Говоря о потенциальных качествах нового генерального директора, Зинснер предположил, что кандидат должен иметь опыт работы в контрактной сфере и понимать специфику продуктового бизнеса.

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При этом компания не желает серьёзно менять свою стратегию в отношении контрактного производства. Зинснер рассчитывает, что на этом направлении Intel удастся снизить расходы и повысить доходность бизнеса. Приоритет будет отдаваться эффективному использованию капитала. Решение властей США о предоставлении Intel субсидий по «Закону о чипах» в размере $7,9 млрд остаётся в силе, но Зинснер отметил, что основная поддержка будет поступать в виде налоговых льгот.

Образцы чипов, выпускаемых по технологии 18A, начнут поступать клиентам Intel в следующем полугодии, а их серийный выпуск будет налажен во второй половине 2025 года на предприятии в Орегоне. От текущего прогноза по выручке на четвёртый квартал Intel также не отказывается, рассчитывая получить по его итогам от $13,3 до $14,3 млрд. Ситуация в сегменте ПК и на серверном направлении для Intel будет достаточно благополучной, как продолжает считать руководство компании.