Интересы Intel на технологической конференции UBS суждено было представлять финансовому директору Intel Дэвиду Зинснеру (David Zinsner), но поскольку на днях ему пришлось взять на себя управление компанией вместе с коллегой Мишель Джонстон Холтхаус (Michelle Johnston Holthaus), его высказывания на мероприятии внезапно обрели дополнительный вес. Говоря о потенциальных качествах нового генерального директора, Зинснер предположил, что кандидат должен иметь опыт работы в контрактной сфере и понимать специфику продуктового бизнеса.
При этом компания не желает серьёзно менять свою стратегию в отношении контрактного производства. Зинснер рассчитывает, что на этом направлении Intel удастся снизить расходы и повысить доходность бизнеса. Приоритет будет отдаваться эффективному использованию капитала. Решение властей США о предоставлении Intel субсидий по «Закону о чипах» в размере $7,9 млрд остаётся в силе, но Зинснер отметил, что основная поддержка будет поступать в виде налоговых льгот.
Образцы чипов, выпускаемых по технологии 18A, начнут поступать клиентам Intel в следующем полугодии, а их серийный выпуск будет налажен во второй половине 2025 года на предприятии в Орегоне. От текущего прогноза по выручке на четвёртый квартал Intel также не отказывается, рассчитывая получить по его итогам от $13,3 до $14,3 млрд. Ситуация в сегменте ПК и на серверном направлении для Intel будет достаточно благополучной, как продолжает считать руководство компании.