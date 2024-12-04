По крайней мере, среди реализуемых в Китае машин.

Активность китайского представительства Tesla в последние пару лет говорит о том, что в маркетинговой политике остаётся всё меньше нездорового снобизма, говорившего ранее об отсутствии необходимости платить за рекламу собственной продукции. Именно в Китае Tesla начала демонстрировать рекламу своих машин на телевидении, а в этом квартале она ещё и предложила желающим купить электромобиль марки до 31 декабря беспроцентную рассрочку на пять лет. Более того, как поясняет CnEVPost, представители Tesla прикладывают усилия к тому, чтобы развеять популярный миф о пожароопасности электромобилей.

Источник изображения: Tesla

По крайней мере, машины марки Tesla в среднем в восемь раз реже возгораются, чем автомобили с ДВС, как утверждают представители этого автогиганта, и это с учётом последствий пожаров в зданиях по другим причинам и предумышленных действий типа поджогов. По данным Tesla, её продукция удостоилась высших оценок китайских сертификационных органов в области пожарной и транспортной безопасности. К слову, следует учитывать, что основная часть реализуемых в Китае электромобилей Tesla оснащается батареями типа LFP местного производства, которые в целом более устойчивы к рискам возгорания. По этой причине статистика пожаров с участием электромобилей Tesla в других регионах может быть менее оптимистичной.