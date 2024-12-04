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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
AMD не готова назвать долю рынка в сегменте ИИ, к которой стремится
Но желает стать значимым игроком на этом рынке.

В своё время на этапе вывода серверных процессоров EPYC на рынок генеральный директор AMD Лиза Су (Lisa Su) рискнула связать в своём прогнозе дату и долю соответствующего рынка, которая ими будет достигнута, и хотя данная цель была успешно поражена, в дальнейшем руководство компании себе подобной смелости не позволяло. Это не помешало представлявшему интересы AMD на конференции UBS исполнительному вице-президенту Форресту Норроду (Forrest Norrod) отметить, что процессоры EPYC сейчас занимают примерно 34% серверного рынка.

Источник изображения: AMD

При этом делать прогнозы относительно прогресса AMD в сегменте ускорителей вычислений для систем ИИ представитель компании отказался, назвав лишь упоминаемый сторонними экспертами ориентир в 20% в качестве меры значительного влияния того или иного участника на рынок. Ведущий мероприятия быстро подхватил мысль, оценив текущую долю AMD на этом рынке примерно в 10%, но Норрод не стал прогнозировать дальнейшую динамику доли компании в привязке к конкретным срокам. Он лишь напомнил, что в случае с ускорителями Instinct MI300 компания AMD примерно за год увеличила свою профильную выручку с нуля до $5 млрд, и этот результат сам по себе достоин уважения.

#amd #nvidia #аналитика #искусственный интеллект #instinct
Источник: seekingalpha.com
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