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Новости Hardware Алексей Сычёв
SK hynix в следующем году будет использовать 3-нм чипы при производстве HBM4
NVIDIA захотела получить самое лучшее.

Южнокорейское издание The Korea Economic Daily сообщает, что уже к марту следующего года у SK hynix должен быть готов прототип микросхемы HBM4 с базовым кристаллом, выпущенным TSMC по передовой 3-нм технологии. Во второй половине следующего года такие микросхемы начнут выпускаться серийно и смогут найти применение в будущих ускорителях вычислений NVIDIA.

Источник изображения: SK hynix

До этого SK hynix не только старалась положиться на собственные возможности при производстве микросхем HBM4, но и довольствовалась более зрелыми техпроцессами. Например, при разработке HBM4 она изначально планировала, что базовый кристалл стека будет выпускаться по 5-нм технологии, а массовый выпуск такой памяти будет налажен в начале 2026 года. Проконсультировавших с NVIDIA, корейская компания решила ускорить запуск HBM4 в серию на полгода, а заодно перейти на 3-нм техпроцесс в исполнении TSMC, которая и будет предоставлять ей соответствующие кристаллы. По предварительным данным, наличие 3-нм базового кристалла поднимет быстродействие всей микросхемы памяти на 20-30 % по сравнению с гипотетическим 5-нм чипом HBM4. Кроме того, Samsung при производстве базовых кристаллов своей HBM4 будет использовать 4-нм технологию, поэтому SK hynix постарается быть на шаг впереди.

#nvidia #tsmc #sk hynix #hbm4
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