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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
В этом году работу потеряло на 19% больше генеральных директоров, чем в прошлом
В их числе оказались руководители Intel и Stellantis.

Казалось бы, подобную статистику вести довольно сложно, но ресурс Yahoo со ссылкой на Challenger, Gray & Christmas отмечает, что с января по октябрь текущего года своих должностей лишились более 1800 генеральных директоров компаний по всему миру. Это на 19% больше, чем наблюдалось в аналогичном периоде прошлого года.

Источник изображения: Intel

Более того, текущий год в этом отношении уже заявился на рекорд за всю историю наблюдений за отставками генеральных директоров с 2002 года. Наиболее значимыми фигурами, покинувшими свои посты в начале декабря, стали бывший глава Intel Патрик Гелсингер (Patrick Gelsinger) и Карлос Таварес (Carlos Tavares), который до недавних пор возглавлял транснациональный автоконцерн Stellantis.

Представители Университета Мэриленда отметили, что на увеличение количества отставок руководителей публичных компаний в целом влияет процесс появления более независимых советов директоров, которые более беспристрастно оценивают результаты деятельности генеральных директоров. Степень ответственности последних за финансовые результаты возрастает, и в кризисных ситуациях они нередко вынуждены уходить в отставку.

#intel #аналитика #stellantis #совет директоров #отставка #генеральный директор
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