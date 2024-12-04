«Свои» доверия не оправдывают.

Двое суток прошло с момента ухода генерального директора Intel Патрика Гелсингера (Patrick Gelsinger) в отставку, а некоторые авторы до сих пор пытаются донести эту новость до аудитории. Ресурс CNBC заинтересовался более прагматичной проблемой — по данным источника, Intel наняла консультантов Spencer Stuart для поиска кандидатов на замещение образовавшейся вакансии за пределами своего штата.

Источник изображения: Marvell Technology

Имена двух вероятных кандидатов на пост главы Intel уже всплыли накануне в публикациях различных источников. Во-первых, руководить Intel на новом этапе развития компании якобы мог бы действующий генеральный директор Marvell Technology Мэтт Мёрфи (Matt Murphy), который этот пост занимает с 2016 года и до этого 22 года проработал на различных позициях в Maxim Integrated Products.

Кроме того, Intel может попытаться вернуть ушедшего в августе этого года из-за противоречий с Гелсингером бывшего руководителя Cadence Лип-Бу Тана (Lip-Bu Tan), который успел пару лет проработать в совете директоров компании и даже курировал производственную деятельность процессорного гиганта. Принято считать, что у него возникли разногласия с Гелсингером по стратегическим вопросам, и в результате Тан в августе текущего года покинул совет директоров. Возможно, в отсутствие Гелсингера ему удастся воплотить намеченное в жизнь. К слову, вчера стало известно, что Гелсингер в результате своей отставки получит по итогам последующих 18 месяцев от $7 до $10 млн от компании Intel, в зависимости от её результатов деятельности за период.