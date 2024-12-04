Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Intel наняла консультантов для поиска нового генерального директора за пределами компании
«Свои» доверия не оправдывают.

Двое суток прошло с момента ухода генерального директора Intel Патрика Гелсингера (Patrick Gelsinger) в отставку, а некоторые авторы до сих пор пытаются донести эту новость до аудитории. Ресурс CNBC заинтересовался более прагматичной проблемой — по данным источника, Intel наняла консультантов Spencer Stuart для поиска кандидатов на замещение образовавшейся вакансии за пределами своего штата.

Источник изображения: Marvell Technology

Имена двух вероятных кандидатов на пост главы Intel уже всплыли накануне в публикациях различных источников. Во-первых, руководить Intel на новом этапе развития компании якобы мог бы действующий генеральный директор Marvell Technology Мэтт Мёрфи (Matt Murphy), который этот пост занимает с 2016 года и до этого 22 года проработал на различных позициях в Maxim Integrated Products.

Кроме того, Intel может попытаться вернуть ушедшего в августе этого года из-за противоречий с Гелсингером бывшего руководителя Cadence Лип-Бу Тана (Lip-Bu Tan), который успел пару лет проработать в совете директоров компании и даже курировал производственную деятельность процессорного гиганта. Принято считать, что у него возникли разногласия с Гелсингером по стратегическим вопросам, и в результате Тан в августе текущего года покинул совет директоров. Возможно, в отсутствие Гелсингера ему удастся воплотить намеченное в жизнь. К слову, вчера стало известно, что Гелсингер в результате своей отставки получит по итогам последующих 18 месяцев от $7 до $10 млн от компании Intel, в зависимости от её результатов деятельности за период.

#intel #генеральный директор #патрик гелсингер
+
Написать комментарий (0)
Intel официально анонсировала бюджетные видеокарты Arc B580 и B570 на архитектуре Battlemage
Intel вряд ли удастся найти нового генерального директора в короткие сроки
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Краткий обзор неплохих фильмом о "приключениях" на дне океана
5
Можно ли в Steam заработать себе на игры - я год проводил тест и сделал ряд выводов
11
Тестирование Xeon E5430 при использовании OEM материнской платы
26
Radeon RX 6500 XT — самая неоднозначная видеокарта последнего времени
72
Почему сегодня нет смысла покупать видеокарты Intel, и что не так с геймерской Arc A750
33
ТОП-5 ошибок при выборе смартфона в 2024 году и как их избежать
10
Что происходило с российской экономикой в 2024 году и что с ней будет в 2025 году
38
Новелла о том, как мы собирали сыну соседа новый "системник" за 145к рублей
6
Обзор ноутбука ASUS Zenbook S 14 (UX5406S)
2
Как понять, что на вашем ПК завёлся вирус, и что предпринять для его уничтожения
1

Сейчас обсуждают

Михаил Авраменко
06:59
У этого свидомита никогда и ничего не связано логически, там полная и окончательная зомбификация мозжечка.
Китай ввёл ответные санкции против Соединённых Штатов Америки
Михаил Авраменко
06:56
Сидят в безопасных бункерах на территории НАТО и боятся нос показать на землях Окраины.
Царев: "Орешник" атаковал "Южмаш", потому что там собирали украинские ракеты из британских деталей
Игорь Гурьянов
06:53
И тут еще не учтена статистика Россиян, так как санкции мешают им полноценно пользоватся Steam, если подмешать россию то вче еще будет выглядить печальнее по железу. Сразу 6 гиговки взлетят в топ
В ноябре самыми популярными среди геймеров оказались FHD-мониторы, GeForce RTX 3060 и 6-ядерные CPU
Roditch
06:50
Зачем SSD на 2ТБ за 14к и такой большой корпус? Лучше взять на 1ТБ и корпус попроще, а свободные деньги покинуть до 3060.
Собираем антикризисную игровую сборку за 80 000 рублей для запуска требовательных игр в 1080p@60 fps
FelsheR-zzzzz
06:21
такие дома у 90% пользователей.
Тестирование Xeon E5430 при использовании OEM материнской платы
Lexagon
06:17
Во-первых, это произошло два дня назад. Во-вторых, Мишель - это она, а не он.
Генеральный директор Intel, Пэт Гелсингер, объявил об уходе
si-cat
06:12
Если бы у бабушки были колёса - была бы не бабушка, а трамвай :)
Intel официально объявила характеристики, цены и даты выхода видеокарт ARC B580 и ARC B570
Владимир Свечников
06:12
Очередная дырка от бублика. Кликбейтный текст с вредными советами. Если бюджет на игровой системник ниже $1000, ни в коем случае нельзя рассматривать покупку новых комплектующих. Только вторичный рын...
Собираем антикризисную игровую сборку за 80 000 рублей для запуска требовательных игр в 1080p@60 fps
vl
06:11
программа честно отобразила конфигурацию видеокарты, подменено только лишь название, а на самом деле это GTX 670 https://www.techpowerup.com/gpu-specs/geforce-gtx-670.c362
Блогер заказал из Китая GeForce RTX 4090 за $37 и проверил ее в играх
eai
06:08
Короче будущий флагман су будет на уровне предыдущего середняка хуанга. Хотя 4080 - это не совсем середняк, а высший средний класс, но до уровня 4090 ему далеко. А значит и 8800 не дотянется до 4090. ...
AMD готовит Radeon RX 8800 XT на RDNA 4 с производительностью RTX 4080 и низким энергопотреблением
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем