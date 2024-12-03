Intel официально представила видеокарты Arc B580 и B570, основанные на новой, многообещающей архитектуре Battlemage. Этот анонс приоткрывает завесу тайны над характеристиками, ценами и возможностями новинок, которые призваны внести оживление в бюджетный и средний сегменты рынка. Arc B580 с 12 ГБ видеопамяти обойдется покупателям в 248 долларов США, а B570 с 10 ГБ – в 219 долларов США. Эти модели станут первыми представителями семейства Battlemage, разработанного как для настольных систем, так и для ноутбуков.
Intel делает акцент на производительности B580, сравнивая её с предыдущей моделью Arc A750 и конкурентом от Nvidia – RTX 4060 – в разрешении 1440p. В тестах, охватывающих 47 игр, B580 демонстрирует в среднем на 24% более высокую производительность, чем A750. Разница варьируется в зависимости от игры: от практически нулевой в League of Legends и Dota 2 (где производительность ограничена центральным процессором), до впечатляющих 78% в Fortnite.
В большинстве игр (31 из 47) прирост колеблется в пределах от 18% до 42%. При сравнении с RTX 4060 без использования технологий апскейлинга B580 выигрывает примерно 10%. Intel считает это сравнение справедливым, поскольку алгоритмы апскейлинга у разных производителей работают по-разному и дают разное качество изображения. Здесь разброс результатов еще больше: от -17% до +43%. B580 уступает RTX 4060 лишь в шести играх, а в десяти показывает преимущество более 20%.
В целом, производительность B580 примерно соответствует RX 7600 XT или RTX 2080 Super. Цена B580 делает ее прямым конкурентом AMD RX 7600 8GB. Однако, важно учесть, что RTX 4060 вышла на рынок полтора года назад и уже считается морально устаревшей. Intel, по сути, сравнивает свою новинку с прошлым поколением видеокарт Nvidia.
Базовая частота графического процессора B580 достигает 2670 МГц, а B570 – 2500 МГц. Как и в случае с предыдущим поколением видеокарт Intel (Alchemist), реальные частоты в играх и других нагрузках, вероятно, будут выше заявленных. Каждое Xe-ядро в Battlemage содержит восемь векторных и восемь XMX-блоков (специализированных блоков для матричных вычислений), причем разрядность этих блоков удвоена по сравнению с Alchemist. Это означает, что, несмотря на уменьшение общего количества блоков, вычислительная мощность каждого ядра в Battlemage не снизилась, а даже возросла.
Переход на SIMD16 (технология, позволяющая обрабатывать 16 элементов данных одновременно) и другие архитектурные изменения в Battlemage повышают эффективность использования ресурсов графического процессора. B580 потребляет на 16% меньше энергии, чем A750, при этом обеспечивая на 24% более высокую производительность. B580 и B570 используют 192-битную и 160-битную шины видеопамяти соответственно, с 12 ГБ и 10 ГБ видеопамяти стандарта GDDR6, работающей на эффективной частоте 19 Гбит/с. Обе карты оснащены интерфейсом PCIe 4.0 x8.
Характеристики видеокарт:
Arc B580:
- Графический процессор: BMG-G21
- Техпроцесс: 5 нм (TSMC)
- Количество транзисторов: 19,6 миллиардов
- Площадь чипа: 272 мм²
- Количество Xe-ядер: 20
- Количество вычислительных блоков: 2560
- Количество XMX-блоков (для ИИ и машинного обучения): 160
- Количество ядер трассировки лучей: 20
- Базовая частота графического процессора: 2670 МГц
- Максимальная частота графического процессора: 2850 МГц
- Скорость видеопамяти: 19 Гбит/с
- Объём видеопамяти: 12 ГБ GDDR6
- Шина видеопамяти: 192 бит
- Размер кэша L2: 18 МБ (L1: 5 МБ)
- Количество блоков растеризации: 80
- Количество блоков текстурирования: 160
- Вычислительная мощность (для стандартных графических задач): ~14,6 терафлопс
- Вычислительная мощность XMX-блоков (для ИИ): ~117 терафлопс (FP16), ~233 терафлопс (INT8)
- Пропускная способность памяти: 456 ГБ/с
- Интерфейс: PCIe 4.0 x8
- Энергопотребление (TBP): 190 Вт
- Дата выхода: 13 декабря 2024 года
- Цена: 249 долларов США
Arc B570:
- Графический процессор: BMG-G21
- Техпроцесс: 5 нм (TSMC)
- Количество транзисторов: 19,6 миллиардов
- Площадь чипа: 272 мм²
- Количество Xe-ядер: 18
- Количество вычислительных блоков: 2304
- Количество XMX-блоков (для ИИ и машинного обучения): 144
- Количество ядер трассировки лучей: 18
- Базовая частота графического процессора: 2500 МГц
- Максимальная частота графического процессора: 2750 МГц
- Скорость видеопамяти: 19 Гбит/с
- Объём видеопамяти: 10 ГБ GDDR6
- Шина видеопамяти: 160 бит
- Размер кэша L2: 13,5 МБ (L1: 4,5 МБ)
- Количество блоков растеризации: 80
- Количество блоков текстурирования: 144
- Вычислительная мощность (для стандартных графических задач): ~12,7 терафлопс
- Вычислительная мощность XMX-блоков (для ИИ): ~101 терафлопс (FP16), ~203 тераопс (INT8)
- Пропускная способность памяти: 380 ГБ/с
- Интерфейс: PCIe 4.0 x8
- Энергопотребление (TBP): 150 Вт
- Дата выхода: 16 января 2025 года
- Цена: 219 долларов США
Intel также обновила свою фирменную технологию апскейлинга XeSS до версии 2.0, добавив генерацию кадров (XeSS-FG) и поддержку низкой задержки (XeSS-LL). XeSS-FG будет работать на всех дискретных видеокартах семейства Arc, но не на интегрированных графических решениях Meteor Lake. XeSS-LL призвана компенсировать возможную дополнительную задержку, вносимую технологией генерации кадров.
Более 150 игр уже поддерживают XeSS 1.x, однако для использования всех преимуществ XeSS 2.0 разработчикам игр потребуется адаптировать свои проекты. Intel пока назвала лишь восемь игр, которые получат поддержку XeSS 2.0 в ближайшее время.