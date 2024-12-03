Ну, или негативно повлиять на цены устройств, что логичнее.

Некоторое время назад руководитель Qualcomm намекнул, что Snapdragon 8 Gen 4, официально переименованный в Snapdragon 8 Elite, будет дороже Snapdragon 8 Gen 3 из-за перехода компании на собственные разработки процессорных ядер. Это заставило производителей смартфонов пересмотреть разработанные ранее ценовые стратегии.

Теперь им предстоит пройти через новую адаптацию: по данным издания KiPost, которые цитируют Android Authority и инсайдер Jukanlosreve, Snapdragon 8 Elite Gen 2 будет ещё дороже в производстве, что негативно скажется на прибыльности смартфонов в следующем году.

Точная цена нового чипсета пока неизвестна, но, учитывая, что Snapdragon 8 Elite оценивается в 240 долларов, его преемник, вероятно, будет стоить дороже. Qualcomm начала тестирование Snapdragon 8 Elite Gen 2 раньше запланированной даты, что может говорить о значительных улучшениях в «обкатке» его технологии производства.

Несмотря на прогресс, достигнутый в Snapdragon 8 Elite и Dimensity 9400, им всё ещё не хватает технологии SME (Scalability Matrix Extensive), которая позволяет более эффективно выполнять сложные вычисления и значительно повышает как одноядерную, так и многоядерную производительность. Согласно слухам, именно благодаря SME Snapdragon 8 Elite и Dimensity 9500 смогут добиться 20-процентного прироста многоядерной производительности.

В следующем году Qualcomm, скорее всего, будет использовать 3-нанометровый технологический процесс TSMC N3P, который представляет собой усовершенствованную версию текущего N3E. Но тут нужно помнить, что ещё некоторое время назад появлялась информация о том, что компания рассматривает возможность сотрудничества с Samsung для снижения стоимости производства. Это станет возможным только в том случае, если корейскому производителю удастся решить проблему с низким выходом годных чипов по 3-нанометровой технологии GAA.

Производство чипов по передовым технологиям — дорогостоящий процесс, и пока нет признаков снижения цен.