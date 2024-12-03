Полный переход на жидкостное охлаждение, вероятно, существенно повлияет на стоимость GB300.

Архитектура Blackwell от NVIDIA вызвала огромный интерес на рынке, привлекая внимание крупнейших технологических гигантов и принося компании колоссальную прибыль. Несмотря на некоторые архитектурные недостатки, спрос на ИИ-серверы Blackwell остается высоким. NVIDIA уже готовится к следующему этапу, разрабатывая линейку Blackwell Ultra. Тайваньское издание Economic Daily сообщает, что поставщики компонентов начали подготовку к производству серверов GB300 следующего поколения, которые обещают значительно превзойти по производительности текущие решения.

Подробности об архитектуре Blackwell Ultra пока держатся в секрете. Однако известно, что новые серверы будут потреблять значительно больше энергии, чем нынешние GB200. В связи с этим производители планируют внедрить полноценное жидкостное охлаждение, что увеличит спрос на соответствующие компоненты и положительно скажется на бизнесе тайваньских компаний, таких как Auras Tech и Asia Vital Components.

Полный переход на жидкостное охлаждение, вероятно, существенно повлияет на стоимость GB300. Учитывая, что текущие серверы GB200 NVL72 стоят около 3 миллионов долларов, цена топовой конфигурации GB300 окажется еще выше. Успешный запуск Blackwell Ultra принесёт NVIDIA дополнительную прибыль, укрепляя позиции компании на рынке искусственного интеллекта.

По предварительным данным, в линейке Blackwell Ultra будет использоваться модульная конструкция, позволяющая устанавливать и снимать графические процессоры с материнской платы. Это упростит производство и принесет выгоду компаниям, выпускающим соединительные компоненты и разъемы, особенно тайваньским производителям. В текущих моделях Blackwell графические процессоры припаяны к материнской плате. Переход к модульной конструкции позволит снимать процессоры B300 так же легко, как и центральные процессоры.

Ожидается, что линейка B300 от NVIDIA дебютирует в середине 2025 года, открывая новую эру в развитии технологий искусственного интеллекта.