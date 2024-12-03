Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
Новости Hardware Игнатий Колыско
NVIDIA готовит к выпуску мощные ИИ-серверы Blackwell Ultra GB300 с жидкостным охлаждением
Полный переход на жидкостное охлаждение, вероятно, существенно повлияет на стоимость GB300.

Архитектура Blackwell от NVIDIA вызвала огромный интерес на рынке, привлекая внимание крупнейших технологических гигантов и принося компании колоссальную прибыль. Несмотря на некоторые архитектурные недостатки, спрос на ИИ-серверы Blackwell остается высоким. NVIDIA уже готовится к следующему этапу, разрабатывая линейку Blackwell Ultra. Тайваньское издание Economic Daily сообщает, что поставщики компонентов начали подготовку к производству серверов GB300 следующего поколения, которые обещают значительно превзойти по производительности текущие решения.

Подробности об архитектуре Blackwell Ultra пока держатся в секрете. Однако известно, что новые серверы будут потреблять значительно больше энергии, чем нынешние GB200. В связи с этим производители планируют внедрить полноценное жидкостное охлаждение, что увеличит спрос на соответствующие компоненты и положительно скажется на бизнесе тайваньских компаний, таких как Auras Tech и Asia Vital Components.

Полный переход на жидкостное охлаждение, вероятно, существенно повлияет на стоимость GB300. Учитывая, что текущие серверы GB200 NVL72 стоят около 3 миллионов долларов, цена топовой конфигурации GB300 окажется еще выше. Успешный запуск Blackwell Ultra принесёт NVIDIA дополнительную прибыль, укрепляя позиции компании на рынке искусственного интеллекта.

По предварительным данным, в линейке Blackwell Ultra будет использоваться модульная конструкция, позволяющая устанавливать и снимать графические процессоры с материнской платы. Это упростит производство и принесет выгоду компаниям, выпускающим соединительные компоненты и разъемы, особенно тайваньским производителям. В текущих моделях Blackwell графические процессоры припаяны к материнской плате. Переход к модульной конструкции позволит снимать процессоры B300 так же легко, как и центральные процессоры.

Ожидается, что линейка B300 от NVIDIA дебютирует в середине 2025 года, открывая новую эру в развитии технологий искусственного интеллекта.

#nvidia #серверы #nvidia blackwell ultra gb300
+
Написать комментарий (0)
NVIDIA обсудила дальнейшие перспективы своего бизнеса в Китае в свете расширения санкций
На пути наращивания объёмов выпуска NVIDIA Blackwell возникли новые препятствия
Intel Arc B580/B570 и AMD Navi 44 бросают вызов RTX 4060 Ti в синтетических тестах
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Краткий обзор неплохих фильмом о "приключениях" на дне океана
4
Итоги гоночного уик-энда 30 ноября - 1 декабря
+
Можно ли в Steam заработать себе на игры - я год проводил тест и сделал ряд выводов
11
Моё тестирование Ryzen 9 9950X — неудачное раскрытие потенциала
33
Тестирование Xeon E5430 при использовании OEM материнской платы
23
Radeon RX 6500 XT — самая неоднозначная видеокарта последнего времени
68
Почему нет смысла играть в ждуна, и как решить проблему выбора игрового ПК с жизненным циклом 6 лет
72
Почему сегодня нет смысла покупать видеокарты Intel, и что не так с геймерской Arc A750
29
ТОП-5 ошибок при выборе смартфона в 2024 году и как их избежать
9
Что происходило с российской экономикой в 2024 году и что с ней будет в 2025 году
20

Сейчас обсуждают

MicroHCR
15:38
В международной панораме вещи вещали, которые вполне и сейчас актуальны. А по теме, как говорят, хочешь победить - измени правила игры. Но есть момент: в этой игре граждане точно не будут победителями...
Что происходило с российской экономикой в 2024 году и что с ней будет в 2025 году
Александр Ломакин
15:38
"Кадры решают всё" кн. Потёмкин
Что происходило с российской экономикой в 2024 году и что с ней будет в 2025 году
Dimkovski
15:35
Это донное днище годится только для задротских онлайн-игр.
Radeon RX 6500 XT — самая неоднозначная видеокарта последнего времени
Александр Иванов
15:33
250 баксов...
Карманные компьютеры Pilet на базе Raspberry Pi 5 скоро появятся на Kickstarter
Eppius
15:31
Снова BYD...
BYD планирует начать производство электромобилей в Бразилии к марту 2025 года
Eppius
15:30
Перефразирую. У нашей страны есть все что бы успешно развивать экономику. Что смущает?
Что происходило с российской экономикой в 2024 году и что с ней будет в 2025 году
Дмитрий Глухов
15:29
Покупал известные бренды всегда. Попробовал Ulefone. Приятно удивлен качеству и возможностям этих смартфонов.
ТОП-5 ошибок при выборе смартфона в 2024 году и как их избежать
Eppius
15:27
Автор вопрашает а что вы ЖДЕТЕ в 2025 году от экономики. Вот я и ответил чего я жду.
Что происходило с российской экономикой в 2024 году и что с ней будет в 2025 году
Kalman Bronstein
15:26
Пинок куртке будет, когда косорукие амдшные дебилы, у которых был полный карт бланш на создание карт что составят конкуренцию нвидиа, наконец будут выпускать конкурентов, а не дерьмо отстающее на 2 по...
Radeon RX 8800 XT при потреблении всего 220 Вт сможет потягаться с GeForce RTX 4080
Николай Глушков
15:24
5600х будет тормозить в стратегиях, где много юнитов, маловато будет, а для шутеров и 4х ядер хватит при 5,5 ггц
Почему я не куплю AMD Ryzen 7 9800X3D, хотя это лучший игровой процессор
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем