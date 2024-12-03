Предполагается, что энергопотребление новинки будет на 25% ниже, чем у Radeon RX 7900 XTX.

В Сети появились новые слухи о новой флагманской видеокарте AMD – Radeon RX 8800 XT, построенной на архитектуре RDNA 4. Если верить источнику, новинка может сочетать производительность уровня RTX 4080 с заметно сниженным энергопотреблением.

Информация исходит от пользователя форума Chiphell zhangzhonghao, известного своими точными прогнозами относительно продуктов AMD, включая дату релиза Ryzen 9800X3D и детали о будущих поколениях графических процессоров.

Согласно утечке, массовое производство видеокарт на базе RDNA 4 начнётся уже в середине декабря уходящего года. Это указывает на возможный анонс новинки на выставке CES 2025 и релиз в первом квартале. Здесь стоит напомнить, что самое название Radeon RX 8800 XT пока не подтверждено официально, но ожидается, что именно эта модель под каким-либо названием станет топовой в новой линейке.

Одним из главных преимуществ Radeon RX 8800 XT, по слухам, станет её энергоэффективность. Предполагается, что энергопотребление новинки будет на 25% ниже, чем у Radeon RX 7900 XTX. Учитывая, что 7900 XTX потребляет в среднем около 350 Вт в играх, RX 8800 XT, основанная на чипе Navi 48, должна уложиться в 250–270 Вт. Это сопоставимо с показателями RTX 4070 Ti и её версии Super.

Кроме того, ожидается значительный увеличение производительности в режиме трассировки лучей. В Resident Evil 4 Remake и других играх прирост, как сообщается, превышает 45%. AMD уже заявляла о существенных улучшениях в области трассировки лучей и искусственного интеллекта в своём следующем поколении видеокарт. Подобные технологии используются и в Sony PlayStation 5, также демонстрирующей высокую производительность в этих областях.

В растеризации, если верить источнику, Radeon RX 8800 XT не уступит RTX 4080 и RTX 4080 Super. Пока это всё можно воспринимать за впечатляющие результаты, особенно с учётом пониженного энергопотребления.

Конкуренция между RX 8800 и RTX 5070 обещает быть интересной. Цена, конечно, будет играть решающую роль в среднем ценовом сегменте. Предполагается, что стоимость Radeon RX 8800 XT составит около 500 долларов США. Более низкая цена стала бы приятным сюрпризом для геймеров — благо, ждать осталось недолго.