И это наверняка будет человек извне.

Аналитики Truist попытались проанализировать последствия и причины вчерашней отставки генерального директора Intel Патрика Гелсингера (Patrick Gelsinger), которая формально считается выходом на пенсию, но была спровоцирована недовольством совета директоров итогами его почти четырёхлетних попыток реструктурировать бизнес компании и вернуть её на ведущие позиции в литографическом секторе.

Источник изображения: Intel

Динамика курса акций Intel в период работы Гелсингера на посту генерального директора компании была хуже, чем у четырёх предшественников. Хотя он замахнулся на серьёзные перемены, их скорость не была достаточно высокой, чтобы показать результаты в те сроки, которые устроили бы инвесторов. Проблемы Intel копились десятилетиями, и руководители компании последних лет то и дело упускали различные возможности успешно адаптировать её бизнес к меняющимся условиям, будь то экспансия смартфонов или технологий искусственного интеллекта.

По мнению аналитиков Truist, компания нуждается в более радикальных переменах, поиск нового генерального директора при этом будет ещё более сложным, чем в двух предыдущих случаях. Процесс подбора новой кандидатуры на эту должность рискует затянуться, и неизвестно, насколько новый лидер сможет оправдать возложенные на него ожидания. Вряд ли преемнику Гелсингера будет позволено довести до конца все начатые им преобразования, наверняка от части идей придётся отказаться.