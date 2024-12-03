Тайваньские заказчики в результате временно перестали получать свои заказы.

Канадские эксперты из TechInsights в этом полугодии выяснили, что к поставкам 7-нм чипов для ускорителей вычислений Huawei якобы оказалась причастна тайваньская компания TSMC, которую ввели в заблуждение относительно истинного предназначения этой продукции подставные китайские компании. После этого TSMC была вынуждена отказаться от снабжения 7-нм чипами всех китайских заказчиков, хоть как-то связанных со сферой искусственного интеллекта. Как сообщает издание Commercial Times, прецедент заставил TSMC увеличить бдительность в проверке своих контрактов с клиентами.

Источник изображения: TSMC

TSMC наняла неких американских экспертов в области права, чтобы те провели аудит существующих контрактов не только с китайскими, но и тайваньскими разработчиками интегральных микросхем. На этом фоне TSMC даже приостановлена обработка кремниевых пластин, предназначающихся таким клиентам, как и отгрузка готовой продукции. Эксперты попутно поясняют, что китайская полупроводниковая промышленность хоть и способна выпускать 7-нм чипы, по своей себестоимости они сопоставимы с зарубежными 3-нм.