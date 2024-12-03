Агентство Reuters пояснило, что вчерашний набор новых санкций против китайского полупроводникового сектора оказался не таким страшным, как предполагалось. По крайней мере, китайские производители оборудования для выпуска чипов уже давно готовились к этим ограничениям, а потому закупили за рубежом всё необходимое заранее и в достаточном количестве, чтобы ещё какое-то время успешно работать в прежнем режиме. Кто-то вообще превентивно завершил импортозамещение, либо собирается сделать это в ближайшем будущем.
Примечательно, что компанию CXMT, которая является единственным пока кандидатом на запуск производства микросхем памяти типа HBM2 в Китае, новые санкции США вообще не затронули. Более того, она сохраняет способность получать необходимое оборудование из Южной Кореи, и в текущем году уже заключила контракты с поставщиками на общую сумму $6,41 млрд. В целом, как ожидают аналитики Jefferies, в следующем году объём капитальных затрат китайских производителей чипов сократится более чем на 30% до $35 млрд, но спад мог бы произойти и без введения новых санкций, поскольку китайские компании просто закупили слишком много оборудования про запас.