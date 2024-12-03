Компания только наращивает закупки оборудования в Южной Корее.

Агентство Reuters пояснило, что вчерашний набор новых санкций против китайского полупроводникового сектора оказался не таким страшным, как предполагалось. По крайней мере, китайские производители оборудования для выпуска чипов уже давно готовились к этим ограничениям, а потому закупили за рубежом всё необходимое заранее и в достаточном количестве, чтобы ещё какое-то время успешно работать в прежнем режиме. Кто-то вообще превентивно завершил импортозамещение, либо собирается сделать это в ближайшем будущем.

Источник изображения: CXMT

Примечательно, что компанию CXMT, которая является единственным пока кандидатом на запуск производства микросхем памяти типа HBM2 в Китае, новые санкции США вообще не затронули. Более того, она сохраняет способность получать необходимое оборудование из Южной Кореи, и в текущем году уже заключила контракты с поставщиками на общую сумму $6,41 млрд. В целом, как ожидают аналитики Jefferies, в следующем году объём капитальных затрат китайских производителей чипов сократится более чем на 30% до $35 млрд, но спад мог бы произойти и без введения новых санкций, поскольку китайские компании просто закупили слишком много оборудования про запас.