Напомним, на горизонте уже маячит запуск RX 8000.

Компания Zephyr представила новую серию видеокарт на базе архитектуры RDNA2 — Radeon RX 6000. Примечательно, что это происходит спустя более чем четыре года после дебюта данной серии, в то время как AMD, по слухам, готовится к запуску RX 8000 уже в начале следующего года.

Сегодня Zephyr анонсировала шесть моделей: RX 6900 XT, RX 6800 XT, RX 6800, а также три карты серии RX 6600: RX 6650 XT, RX 6600 XT и RX 6600. Модели на базе Navi 21 имеют одинаковый дизайн системы охлаждения и печатной платы.

Ранее Zephyr сообщала о получении партии графических процессоров Navi 21 KXTX, специальной версии, используемой в Radeon RX 6950 XT. Несмотря на то, что BIOS останется неизменным, покупатели Zephyr 6900 XT могут получить более производительные GPU с повышенным потенциалом разгона.

Компания также выпустила три модели на базе Navi 23: RX 6650 XT с белой печатной платой и RX 6600/XT с чёрными платами. Системы охлаждения у этих моделей, по всей видимости, идентичны.

Карты на базе Navi 23 отличаются уникальным дизайном задней панели с изображением дракона, символизирующего текущий год по китайскому зодиаку. Новые видеокарты, вероятно, появятся в продаже в Китае, хотя продукция Zephyr иногда встречается и у ритейлеров в других регионах. Однако, скорее всего, тираж будет ограниченным.