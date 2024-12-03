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Редакция
Новости Hardware Игнатий Колыско
Seasonic присвоила Radeon RX 8800 XT энергопотребление 220 Вт в своём калькуляторе мощности блоков питания
Видеокарта ещё не анонсирована, но мы ждём.

Производитель блоков питания Seasonic указал в своем калькуляторе мощности пока не анонсированную видеокарту AMD Radeon RX 8800 XT с TDP 220 Вт. Эта информация пока не подтверждена официально и может быть как предположением Seasonic, так и утечкой данных от AMD.

Возникает несколько вопросов. Почему используется термин TDP, а не TBP, как это принято у AMD? Откуда у Seasonic эти данные, если карта ещё не представлена? И зачем вообще включать неанонсированную модель в калькулятор? Несмотря на эти вопросы, Radeon RX 8800 XT фигурирует в калькуляторе с TDP 220 Вт. Примечательно, что это единственная модель AMD RDNA4 в списке.

Ранее, в сентябре, Seasonic указывал в калькуляторе видеокарты серии GeForce RTX 50, но позже эти записи были удалены. Тогда предполагалось, что NVIDIA увеличит TDP своих GPU. Хотя авторитетные источники подтверждали эту информацию, конкретные цифры, указанные Seasonic, не совпали с последующими утечками.

Новая информация подогревает интерес к RX 8800 XT. Согласно ранним утечкам, эта модель может получить до 64 вычислительных блоков, что примерно соответствует 4096 ядрам. Также упоминалась модель на базе GFX1201 с 16 ГБ памяти, поэтому можно предположить, что флагманская Navi 48 также получит такую конфигурацию.

#amd #видеокарты #seasonic #radeon rx 8800 xt
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