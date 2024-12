Дизайн выглядит гармоничным, надо отметить.

Lenovo расширяет линейку портативных игровых устройств Legion Go. В дополнение к уже представленной консоли компания готовит к выпуску более доступную модель – Legion Go S. В основе новинки, согласно информации от Lenovo, лежит процессор AMD архитектуры Rembrandt.

Стоит напомнить, что AMD планирует анонсировать на выставке CES 2025 три новых APU Ryzen Z2 для портативных игровых устройств. Несмотря на общее обозначение «Z2», эти чипы будут основаны на разных архитектурах: Ryzen Z2G – на Rembrandt (Zen 3+ и RDNA2), Ryzen Z2 – предположительно на Phoenix/Hawk Point (Zen 4 и RDNA3), а Ryzen Z2 Extreme – на Strix Point (Zen 5 и RDNA3.5).

Legion Go S, как ожидается, получит Ryzen Z2G. Несмотря на то, что эта архитектура вышла три года назад, графический процессор Radeon 680M по-прежнему демонстрирует неплохую производительность, что делает его актуальным при условии наличия адекватной цены.

Ресурс Windows Central, ранее сообщивший о разработке бюджетной версии Legion Go, опубликовал рендеры устройства. Пока неясно, почему информация просочилась только о модели Legion Go S, а о системах на базе Z2/Z2 Extreme ничего не известно. Возможно, эти модели будут представлены позже.

В отличие от оригинальной Legion Go, версия S не получит съёмные контроллеры, подставку и тачпады. Размер экрана, предположительно, останется прежним – 8 дюймов. Самое заметное изменение – белый цвет корпуса, как у оригинальной ROG Ally. Примечательно, что Lenovo сохранила два порта USB Type-C.

Коммерческий успех Legion Go S будет зависеть от цены. Сейчас ROG Ally (2023) и Legion Go продаются дешевле 500 долларов. Цена Legion Go снизилась до 485 долларов, что значительно меньше, чем несколько недель назад.