Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
Новости Hardware Игнатий Колыско
Появились качественные рендеры бюджетной портативной консоли Legion Go S на базе AMD Ryzen Z2G
Дизайн выглядит гармоничным, надо отметить.

Lenovo расширяет линейку портативных игровых устройств Legion Go. В дополнение к уже представленной консоли компания готовит к выпуску более доступную модель – Legion Go S. В основе новинки, согласно информации от Lenovo, лежит процессор AMD архитектуры Rembrandt.

Стоит напомнить, что AMD планирует анонсировать на выставке CES 2025 три новых APU Ryzen Z2 для портативных игровых устройств. Несмотря на общее обозначение «Z2», эти чипы будут основаны на разных архитектурах: Ryzen Z2G – на Rembrandt (Zen 3+ и RDNA2), Ryzen Z2 – предположительно на Phoenix/Hawk Point (Zen 4 и RDNA3), а Ryzen Z2 Extreme – на Strix Point (Zen 5 и RDNA3.5).

Legion Go S, как ожидается, получит Ryzen Z2G. Несмотря на то, что эта архитектура вышла три года назад, графический процессор Radeon 680M по-прежнему демонстрирует неплохую производительность, что делает его актуальным при условии наличия адекватной цены.

Ресурс Windows Central, ранее сообщивший о разработке бюджетной версии Legion Go, опубликовал рендеры устройства. Пока неясно, почему информация просочилась только о модели Legion Go S, а о системах на базе Z2/Z2 Extreme ничего не известно. Возможно, эти модели будут представлены позже.

В отличие от оригинальной Legion Go, версия S не получит съёмные контроллеры, подставку и тачпады. Размер экрана, предположительно, останется прежним – 8 дюймов. Самое заметное изменение – белый цвет корпуса, как у оригинальной ROG Ally. Примечательно, что Lenovo сохранила два порта USB Type-C.

Коммерческий успех Legion Go S будет зависеть от цены. Сейчас ROG Ally (2023) и Legion Go продаются дешевле 500 долларов. Цена Legion Go снизилась до 485 долларов, что значительно меньше, чем несколько недель назад.

#lenovo #портативные консоли #legion go s
+
Написать комментарий (0)
Ноутбук Lenovo ThinkPad P1 Gen 7 оснастили съёмной памятью LPCAMM2 — она быстрая, но пока слишком дорогая
MSI представила игровой портативный ПК Claw 8 AI+ на базе Intel Lunar Lake и с 32 ГБайт ОЗУ
Lenovo рассчитывает довести долю AI PC в структуре поставок до 80% к 2027 году
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Краткий обзор неплохих фильмом о "приключениях" на дне океана
3
Итоги гоночного уик-энда 30 ноября - 1 декабря
+
Где найти уникальное оружие и легендарные артефакты в S.T.A.L.K.E.R. 2
1
Моё тестирование Ryzen 9 9950X — неудачное раскрытие потенциала
32
Можно ли в Steam заработать себе на игры - я год проводил тест и сделал ряд выводов
7
Тестирование Xeon E5430 при использовании OEM материнской платы
23
Radeon RX 6500 XT — самая неоднозначная видеокарта последнего времени
63
Почему нет смысла играть в ждуна, и как решить проблему выбора игрового ПК с жизненным циклом 6 лет
72
Почему сегодня нет смысла покупать видеокарты Intel, и что не так с геймерской Arc A750
25
ТОП-5 ошибок при выборе смартфона в 2024 году и как их избежать
8

Сейчас обсуждают

Павел Хамлов
11:09
Ну что ж. 220Вт-250Вт это приемлемо. Интересно сколько памяти насыпят.
RX 8800 XT обещает быть на 45% быстрее RX 7900 XTX, но потреблять всего 250W
rombell
11:09
Городские байки. Вероятность около нуля, но в лотереи тоже кто-то выигрывает. Помимо начальства, есть ещё бухгалтерия и штатное расписание. Мимо этого фильтра просочиться гораздо сложнее. Но вот целый...
Исследование Стэнфордского университета показало, что около 9,5% штата программистов в компаниях не приносят никакой пользы
RXO
11:02
Как он загрузку по всем ядрам сделал? У меня 5800х3д грузит отсилы 3-4 потока всего
Мод Optimization Essentials для S.T.A.L.K.E.R. 2 повышает производительность на 25%
RXO
10:55
Да кому эти лучи нужны 🤦‍♂️
RX 8800 XT обещает быть на 45% быстрее RX 7900 XTX, но потреблять всего 250W
Backardi
10:54
Я думал это что то наподобие Нечто
Краткий обзор неплохих фильмом о "приключениях" на дне океана
Челентано
10:54
Ой петушара ))). Моя совсем не виновата, моя просто рядом стояла...
МИД Турции Хакан Фидан призвал Сирию прислушаться к повстанцам и остановить конфликт
Gensek_Vova
10:53
Это вы просто новости не смотрите. Все наши рукомводители всегда говорили что у нас фсё изЮмительно! )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))...
В России упал спрос на ряд основных продуктов питания
Фауст Гете
10:52
Очень жаль, что доля вин 10 падает. Хорошая система. Вин11 это чисто шпионское дерьмо настроение на нейросеть. Я лично поймал эту срань на отобрании 30% мощности моего цп в простое. Проследил что он д...
Доля Windows 11 взяла новую высоту на платформе Steam
Егор Моисеев
10:47
Кому ты рассказываешь, у вас там работать негде, денег нет, в рф едете плитку ложить и аулы свои с собой тащите. Предзаказы они делают xD
Xatab объявила, что не будет публиковать STALKER 2 на своем сайте
Gensek_Vova
10:45
Он мытый любит, у него воду отключили за долги и ножи тупые )
В России упал спрос на ряд основных продуктов питания
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем